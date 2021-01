296 nya fall av coronaviruset

Sammanlagt 36 403 personer i landet testats positivt sedan epidemins början.

Sammanlagt 296 nya coronafall har registrerats under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på fredagen. Det totala antalet coronasmittade finländare är därmed 36 403 personer, uppger institutet.

Fem nya coronarelaterade dödsfall registrerades i torsdags. Därmed har sammanlagt 561 personer i Finland mist livet på grund av covid-19. Flest dödsfall har inträffat bland person över 80 år.

Enligt torsdagens siffror vårdas 199 coronasmittade patienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 27 intensivvård.

Incidensen i Finland fortsätter att sjunka och landar nu på 69,7 coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Motsvarande siffra under de föregående två veckorna var 103.

Sammanlagt 25 818 nya coronatest har gjorts under det senaste dygnet.