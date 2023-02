Galen match när Real vände till 5–2 mot Liverpool

När domaren blåste för full tid stod det klart att Real Madrid hade vunnit det första mötet mellan fjolårets finalister med 5–2.

Vem hade kunnat ana det när kvarten var spelad på Anfield?

Så långt hade nämligen Liverpool rivstartat matchen inför hemmapubliken. Redan i fjärde minuten tog man snyggt ledningen, när Mohamed Salah från högerkanten smekte in en perfekt boll som Darwin Nuñez klackstyrde in bakom Thibaut Courtois i Realmålet.

Det såg ut att bli en miserabel afton för ”Los blancos” när belgaren tio minuter senare stod för en maffig tavla, värdig en honnörsplats på Pradomuseet hemma i Madrid. Världsmålvakten Courtois höll plötsligt korpenklass och när han fumlade i väg bollen med högerknät högg Salah som en kobra – 2–0.

Fem raka

Men det är inte för inte som Real Madrid är överlägset bäst genom tiderna i Europacupen och Champions League, där den 14:e titeln togs i finalen mot Liverpool i somras.

Nu stod Real Madrid för en enorm vändning – med fem mål mellan matchminut 21 och 67.

Det började med att fjolårets finalhjälte Vinícius Jr med precision skruvade in reduceringen bakom brasilianske landsmannen Alisson Becker.

Det fortsatte med att Becker – hur det nu är möjligt? – lyckades överträffa Courtois i konsten att göra en målvaktstavla. Becker passade nonchalant rakt på Vinícius Jr och det ville sig inte bättre än att bollen for i en båge in i Liverpoolmålet.

2–2 – och det skulle komma mer efter paus.

Benzema gjorde två

Luka Modric slog en frispark som Eder Militão knoppade in till 3–2 för gästerna. Karim Benzema sköt, lite turligt, 4–2 via mittbacken Joe Gomez. Det var också den franske anfallsstjärnan som dribblade sig fram och lekte in 5–2 i krysset, när Liverpools försvar föll ihop som ett korthus inför en alltmer frustrerad hemmapublik.

– Vi började lite dåligt, och vi vet att Liverpool med sina fans sätter mycket press. Men efter 15–20 minuter såg vi Real Madrid, sade Benzema till Movistar.

Fransmannen sade också att segern var tillägnad klubblegendaren Amancio Amaro, som vid 83 års ålder avled tidigare på tisdagen.

Liverpools lagkapten Jordan Henderson var samtidigt frustrerad efteråt.

– I stora delar av första halvlek spelade vi bra, vi hade lite otur som bara hade oavgjort i halvtid. Vi gjorde för många misstag runt målen och när du gör för många misstag kommer ett lag som Madrid straffa dig, sade han enligt nyhetsbyrån AFP.

Allt talar för att Real Madrid kan hålla undan i returen på Santiago Bernabéu den 15 mars.

Mycket talar också för att Napoli får spela kvartsfinal senare i vår. Detta efter 2–0 borta mot Eintracht Frankfurt, i en match där Napoli missade en straff innan Victor Osimhen och Giovanni Di Lorenzo gjorde målen som ger ett rejält övertag inför rond två i Neapel.