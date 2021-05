288 nya coronafall i Finland – 30 procent av finländarna har fått vaccin

Incidensen är högst i Nyland, men fortsätter sjunka.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 288 nya coronafall på lördagen. Det innebär att sammanlagt 87 096 personer har testat positivt sedan epidemins början.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna, är 57,5. Det är klart lägre än under de föregående 14 dagarna då incidensen var 91,9.

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har landets högsta incidens på 95,9 men incidensen fortsätter sjunka. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 91,1 och i Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 15,3.

Sammanlagt 1 692 571 personer i Finland fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 30,3 procent av befolkningen. 168 614 personer har fått också den andra dosen.

Enligt uppgifter från i fredags vårdas 126 personer på sjukhus på grund av covid–19 och 31 av dem får intensivvård. Totalt har 914 dödsfall med koppling till smittan rapporterats.