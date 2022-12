”Vi ritade ner lösningen på en servett”

Magnus von Bonsdorff tar emot hemma i Grankulla. Vi blir bjudna på något som kallas för skvallerbulle. Lämpligt nog, konstaterar von Bonsdorff. Fast det är inte skvaller utan hågkomster från bygget av två kärnreaktorer vi ska tala om.

Själv har von Bonsdorff varit pensionerad från Industrins Kraft (TVO) sedan 1994. Men även efter det har han haft konsultuppdrag inom kärnkraftsindustrin. Han har också följt processen kring Olkiluotos reaktor nummer tre noga.

– Nu behöver både TVO och kraftverksleverantören få arbetsro så att vi kan få kraftverket i drift, säger han.

Skillnaden mellan nybygget i Olkiluoto och projektet för 40 år sedan är stor. Attityden till kärnkraft har tidvis varit negativ i västvärlden och intresset för att utveckla och bygga nytt därför litet i en del länder.

En annan viktig skillnad är att TVO för 40 år valde sedan en beprövad kraftverksmodell som precis byggdes i Sverige i form av reaktorerna i Forsmark. Den tredje reaktorn är en modell som inte byggts någonstans förut.

Industrins kraftverk

Tidsandan är en annan nu än då arbetet på den tredje reaktorn inleddes, tycker Magnus von Bonsdorff. Intresset för kärnkraft har ändå efter att ha varit mindre ett tag nu ökat igen.

Industrins Kraft grundades 1969, ett år före dåvarande statsägda Imatran Voima (IVO) började bygga Finlands första kärnkraftverk på Hästholmen i Lovisa.

Magnus von Bonsdorff anställdes som vd på TVO 1970 och var den som i praktiken tillsammans med några nyckelpersoner byggde upp företaget och ledde det genom byggnadsprocessen av två reaktorer.

Då finsk industri slog sig ihop om ett gemensamt kärnkraftsbolag var de politiska tongångarna inte odelat positiva. Det var staten som skulle ansvara för elproduktionen, tyckte en del. Det ansvaret hade staten också tagit genom att låta IVO börja bygga på Hästholmen.

Kärnkraftverket i Lovisa hade i enlighet med tidens politiska anda beställts från Sovjetunionen, trots att IVO gärna sett en tysk reaktor. President Urho Kekkonen och den sovjetiske regeringschefen Aleksej Kosigyn invigde tillsammans Lovisa kärnkraftverk 1977.

Men samtidigt fanns en viss tillfredsställelse bland politikerna, också hos president Kekkonen, med att TVO planerade att köpa ett kärnkraftverk från väst, minns Magnus von Bonsdorff. TVO:s dåvarande styrelseordförande Björn Westerlund och Kekkonen var dessutom vänner.

Smärtfritt gick det hela ändå inte. Först då staten gick in som delägare i bolaget genom Imatran Voima blev det klart att TVO fick bygga i Olkiluoto.

President Urho Kekkonen på plats då grundstenen till Olkiluoto 1 muras i augusti 1974.

Erfarenhet från Sverige

Själv hade Magnus von Bonsdorff under 1960-talet jobbat sex år på svenska Ab Atomenergi. Utvecklingen och byggandet av de första kärnkraftverket i Sverige, Oskarshamn 1, pågick under hans tid i bolaget. Asea Atom kom det företag att heta som sedan tog sig an den fortsatta utvecklingen av kärnkraft.

– Jag satt mitt i smeten i Sverige. Intresset för kärnkraft, både för och emot var stort, minns han.

Av den processen lärde sig TVO:s blivande vd framför allt om öppenhet. Vid byggandet av Olkiluoto strävade han efter att så tydligt och rättframt som möjligt berätta om projektet.

Det gällde att så snabbt som möjligt kapa vingarna av alla rykten och komma med riktig information i stället.

Det var en princip som TVO följde för allt från alternativ på placeringsorter och miljöfrågor till planerna kring slutförvaring, säger von Bonsdorff. Öppenhetsprincipen gällde ändå inte teknik, ekonomi och finanser.

Öppenhet var ett ledord då TVO byggde sina reaktorer i Olkiluoto. Det är något Magnus von Bonsdorff fortfarande tycker är viktigt.

Det blev också just Asea Atom som byggde Olkiluoto 1 och 2 nyckelfärdigt. Att valet föll på det svenska bolaget föll sig sist och slutligen naturligt, säger von Bonsdorff.

Någon egentlig anbudstävling ordnades inte. I stället gjorde företaget det von Bonsdorff betecknar som teknisk-ekonomiska utredningar.

När arbetet började var planer och ritningar klara. Kedjorna av underleverantörer var också på plats och många av de företag som levererat stora komponenter till Oskarshamn levererade även till Olkiluoto.

– Det var lätt att komma överens med svenskarna och många inom projektet lärde sig svenska på kuppen. Andan hos oss som jobbade hos TVO var god, det var en väsentlig del i att det gick så smidigt.

Urho Kekkonen framför byggområdet. På sin högra sida har han Björn Westerlund, koncernchef för Nokia och styrelseordförande i Industrins Kraft då det begav sig.

Planen höll trots brand och strejker

Arbetet i Olkiluoto gick inte helt problemfritt. En eldsvåda i den första reaktorns reaktorbyggnad 1976 orsakade omfattande skador. Båda reaktorbyggena drabbades också av strejker bland byggnadsarbetarna. Men trots det höll tidtabellerna.

Under resans gång har nybygget i Olkiluoto stött på otaliga problem, nu senast med inmatningspumpar. Inte heller då Olkiluoto 1 och 2 byggdes höll alla komponenter måttet.

von Bonsdorff minns till exempel att det fanns allvarliga problem med kondensatortuberna, som inte var lätta att byta ut, men trots det byttes ut mot tuber av titan som på den tiden var något alldeles nytt. När kraftverket fasats in upptäcktes dessutom sprickor i generatoraxeln.

Asea Atom hade sådana i reserv eftersom bolaget förutsett att det kunde ske. Men den nya generatoraxeln dög inte heller.

von Bonsdorff berättar om en träff mellan Aseas vd Curt Nicolin, Björn Westerlund och honom själv. De tre möttes på Helsingfors-Vanda flygplats och ritade bokstavligen ner lösningen på generatorproblemet på servetter.

– Vi hade goda pennor och ritade en speciell rörkoppling som nu hållit i över 40 år. Jag hoppas problemet med sprickorna i pumparna nu kan lösas lika elegant.

Säkerheten viktig

Säkerhetsfrågor var lika viktiga då som nu. Samarbetet med det som då hette Strålsäkerhetsverket fungerade enligt TVO:s dåvarande vd bra.

Kommunikationen kring reaktor 1 och 2 var rak och öppen utan byråkrati, säger von Bonsdorff.

Säkerhetskulturen utvecklades under byggnadsskedet. Här hade TVO nytta av att IVO i Lovisa redan jobbat med samma frågor.

– Jag satt tillsammans med Strålsäkerhetsverkets generaldirektör och vi var eniga om att det var viktigt med tydliga regler som inte gav utrymme för godtyckliga tolkningar.

De finska kärnkraftverken, både TVO:s i Olkiluoto och det som numera är Fortums i Lovisa har driftfaktorer som är på topp. Det förklarar von Bonsdorff med hur kärnkraftverken sköts och med hur all service och uppgradering planeras med god framförhållning.

Tidshorisonten är tio år. Då går det också att pressa in moderniseringar i årsrevisionerna.

I dag sätter Magnus von Bonsdorff mycket hopp till de små modulära reaktorerna, SMR. Han tror på mindre anläggningar som kunde förse till exempel Helsingfors, Tammerfors eller Åbo med värme.

– Det som nu behövs är att någon tar första steget, så att ett typgodkännande för någon modell blir verklighet, säger den pensionerade kärnkrafts-vd:n.