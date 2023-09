Flera sjöräddningsfall i helgvärmen – oroande utveckling i roderfylleri

Den här artikeln innehåller inbäddat innehåll som kanske inte visas korrekt om vi inte har ditt samtycke att lagra information på din enhet. Du kan ändra ditt val under rubriken Dataskydd längst ned på sidan, eller genom att klicka här för att hantera dataskydd.

Eftersom det varit varmt och fint väder i stora delar av landet har det lockat ut mängder med folk på sjön. Något som hållit sjöbevakningen upptagna.

Västra Finlands sjöbevakningssektion twittrade i början av veckoslutet ut vad man såg som en nödvändig påminnelse till båtfolket om att den som står bakom rodret ska vara nykter.

Sjöbevakningen har bekymrat lagt märke till att allt för många åker båt berusad. I många allvarligare olyckor den här båtsäsongen har båtföraren varit under påverkan av alkohol. Mängden av roderfylleri har ökat jämfört med fjolåret 50 %. Alkohol och båtliv hör inte ihop. — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) September 8, 2023

När det gäller flera allvarliga olyckor under denna båtsäsong har alkohol varit inblandat. De har noterat att mängden roderfylleri ökat med hela 50 procent i jämförelse med föregående år, något som de ser som en oroväckande utveckling.

– Vi vet ju alla att alkohol förekommer i någon mån på sjön, tyvärr, och att det kan hända väldigt ledsamma saker när alkohol är inblandat, säger Rasmus Friman, sjöräddningsledare.

Han beskriver detta andra veckoslutet i september som något som brukar vara normalt vid ett sommarveckoslut.

– Det har varit en livlig helg kan man säga, med flera uppdrag. Det har rört sig om allt i från grundstötningar till motorhaverier med mera och det har varit uppdrag längs med hela kusten, säger Friman.

Ett exempel på en utryckning från veckoslutet var när en fritidsbåt utanför Nådendal började ta in vatten med fyra personer ombord under lördag kväll. Något som slutade lyckligt med en bogsering in mot land med hjälp av brandbåt.

Trots sommarvärmen nalkas hösten, med mörka kvällar och snabbt skiftande väder. Från sjöbevakningens sida hoppas man att folk förbereder sig för detta innan de som ger sig ut med båten.

På önskelistan skriver de att alla bör ha på sig flytväst, att man ser till att navigationsljusen på båten är i ordning samt att man packar kommunikationsutrustningen vattentätt.