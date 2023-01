Nordisk bokpodd vill få i gång läsningen hos unga

Tillsammans med författarna Michael Winander (böckerna om Dexter Olsson), Maria Turschaninoff (Arvejord) och Sofia Chanfrau (Giraffens hjärta är ovanligt stort) diskuterar 18 ungdomar från Mariehamn, Umeå och Raseborg nordisk litteratur i sammanlagt nio kortare avsnitt.

– Vi hoppas att det här är en podcast som skolorna ska kunna lyssna på i klassrummet med sina klasser. Det ska också vara möjligt för eleverna som är med att dela länken med sina vänner, säger Mia Lindström, Bokpoddskoordinator.

Syftet med podcasten är alltså att unga själva ska få en plattform där de kan uttrycka sig genom att diskutera litteratur i en nordisk kontext.

Nordiskt perspektiv på läsande

Författarna diskuterar tillsammans med två sjundeklassare från respektive ort läsande, litteratur och böcker under cirka 30 minuter som sedan blir till tre avsnitt.

– På det sättet kommer det fram vilka böcker man läser och hur man uppfattar det. Eller hur det ser ut i de olika skolorna och vad man förväntas läsa. Vi hoppas på livliga diskussioner i podden, säger Lindström.

Avsnitten spelas in över videolänk via workshoppar under februari månad. De tre huvudavsnitten kommer i sin tur att klippas ned till nio tiominuters avsnitt.

– De tre olika gruppernas inspelningar kommer i sin tur att klippas ned till nio tiominutersavsnitt för att inte kännas för långa och lätta att lyssna på ett i taget, säger Lindström.

Just nu har podden inget namn utan det är upp till ungdomarna själva att bestämma under projektets gång.

– Vi vill att eleverna att få vara delaktiga och komma med egna idéer på vad den ska heta. Det är ungdomarna som bäst vet vad som går hem hos unga, säger Lindström.

Att valet föll på just de tre ovannämnda författarna beror på att många av ungdomarna i Raseborg känner till dem sedan tidigare eftersom de dels gjort författarbesök i skolorna och deltog i Ekenäs litteraturfestival i höstas.

Hur har ni valt ut ungdomarna?

– Det är skolorna själva som har valt ut elever. De har hört sig för i sina respektive modersmålsklasser om det finns ett intresse och på basen av det har jag skickat mera info åt dem.