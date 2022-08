HBL besökte krigsfartyget USS Kearsarge: Flottan förberedde övningen på rekordtid

Det amerikanska krigsfartyget USS Kearsarge har blivit en symbol för det täta militära samarbetet mellan Finland och USA, sedan det anlände till Finland för att delta i militärövningar.

– Vi förberedde den här övningen på en månad. Vanligtvis tar det sex till tolv månader att förbereda en sådan här övning. Det var en utmaning att planera och förbereda sig inför övningen på så här kort tid, säger överste Paul Merida.

Under söndagen besökte försvarsminister Antti Kaikkonen (C) och utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) fartyget, tillsammans med USA:s ambassadör i Finland, Douglas Hickey. De visade en enad front och betonade vikten av ett finländskt Natomedlemskap och ett ökat militärt samarbete under besöket.

Det här är första gången som USS Kearsarge besöker Finska viken. För drygt en månad sedan deltog fartyget i militärövningar vid den svenska kusten. Fartyget har sedan dess förberett sig på övningen i Finland.

USS Kearsarge är utrustat med ett tiotal attackflygplan av modellen AV-8B Harrier.

USS Kearsarge är ett landstigningsfartyg i Wasp-klass, som rymmer flera helikoptrar, stridsflygplan och mindre amfibiefartyg. Det 257 meterlånga fartygets besättning består av kring 2 000 amerikanska marinsoldater och sjömän.

Fartyget anlöpte hamnen vid Ärtholmen under fredagen. Nästa vecka kommer USS Kearsarge och flera andra amerikanska fartyg att delta i en militärövning utanför västra Nylands kust, tillsammans med den finska marinen.

Snabb takt på finländska militärövningar

Det finländska försvaret har haft ett tätt samarbete med den amerikanska militären under våren och sommaren. För senast en månad sedan deltog kring 200 amerikanska soldater i militärövningar i Sandhamn.

– Takten på vårens övningar har varit snabb och vi kommer att fortsätta i samma takt på hösten. Vi har ett nära och praktiskt samarbete som fungerar väl, säger konteramiral Jori Harju, kommendör för Finlands marin.

Under militärövningarna med den amerikanska flottan, stöder Uttis jägarregemente trupptransporter med NH90-helikoptrar tillsammans med Chinook- och Blackhawkhelikoptrar från USA.

"USA:s försvarsstyrkor representerar en världsexpertis"

Enligt försvarsminister Kaikkonen har den en gemensamma övningen har en stor symbolisk mening och visar stödet för ett finländsk Nato-medlemskap.

– Den har samtidigt en praktisk betydelse. USA:s försvarsstyrkor representerar en världsexpertis, som Finland nu får lära sig av. Men vi känner till de här områdena bra, så vi kan också lära dem någonting, säger Kaikkonen till HBL.

Just nu ser Kaikkonen inget omedelbart hot för säkerheten i Östersjön, men han framhåller trots detta vikten av att ett fortsatt lugnt läge.

– Som Natomedlem skulle vi ha stöd från de övriga medlemsländerna i flera olika situationer, vilket skulle stärka säkerheten i Östersjön, säger Kaikkonen.

Douglas Hickey, USA:s ambassadör i Finland, till höger, uttryckte sin tacksamhet för Finlands hängivenhet för att trygga säkerheten i Östersjön. Han besökte USS Kearsarge tillsammans med Pekka Haavisto och Antti Kaikkonen.

Haavisto hoppas på fortsatt samarbete

I onsdags höll den amerikanska senaten en omröstning om ratificeringen av Finlands och Sveriges Natomedlemskap. Endast en av de 95 senatorerna som röstade, röstade mot medlemskapen. Både utrikesminister Haavisto och ambassadör Hickey betonade vikten av beslutet under besöket på USS Kearsarge.

– Den amerikanska senatens omröstningen om Finlands Nato-medlemskap har fört våra länder ännu närmare, och jag hoppas att kustoperationen kan fortsätta i framtiden, säger Haavisto.

– USA och Finland är hängivna varandra, i alla frågor som rör försvar. Vi uppskattar Finlands hängivenhet för att trygga säkerheten i Östersjön och det europeiska landskapet, säger Hickey.