Sir Väs är infångad – "we got him"

"We got him back!" skriver Skansen-Akvariet i ett pressmeddelande. Under söndagsmorgonen tog jakten på ormen, som varit på rymmen i över en vecka, slut.

– Det känns väldigt bra att få avbryta den här jakten. Han har ju tröttat ut medarbetarna här, så det är väldigt skönt, säger akvariets chef Jonas Wahlström.

Under fredagen och helgen har Skansen med hjälp av avloppskameror och Tullverkets röntgenkameror försökt lokalisera Sir Väs, eller Houdini som kungskobran numera döpts om till.

Det visade sig att ormen befann sig i en mellanvägg i närheten av det terrarium han rymde från. Trots det har Sir Vääs varit minst sagt svårfångad.

Enligt Skansen återvände han till slut på egen hand.

– Vi har petat med råttdoft, så det fanns en viss förhoppning att han skulle komma tillbaka, säger Jonas Wahlström.

Efter att ha blivit säkrad befinner sig kobran nu i "rumsarrest".

Akvariet har på grund av rymningen haft stängt hela veckan men öppnar igen klockan 11 på söndagen.