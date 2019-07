2,5 miljoner såg VM-semifinalen

Sveriges VM-åttondelsfinal mot Kanada och kvartsfinalen mot Tyskland lockade i snitt 1,8 miljoner tittare på TV4 och C More.

När det under onsdagskvällen vankades semifinal mot Nederländerna var siffrorna ännu högre.

TV4 och C More meddelar att 2,5 miljoner svenskar i snitt satt bänkade när Sverige förlorade med 0–1. Toppnoteringen under matchen låg på nära tre miljoner.

Sverige har en match kvar att spela. På lördag står England för motståndet i bronsmatchen som börjar 18.00.

VM-finalen 2003 mellan Sverige och Tyskland var rekord för TV4 och lockade som mest 3,791 miljoner tittare. Sedan dess är det bara herrlandslagets EM-match mot Danmark 2004 (2–2) som har högre tittarsiffror, 3,796 miljoner.