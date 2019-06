25 grader och bara liten risk för regn – så blir vädret på midsommaren

Det blir varmt väder under midsommarhelgen, men regnskurar kan också förekomma.

För midsommarfiraren ser vädret lovande ut, enligt Tuomo Bergman, meteorolog på Meteorologiska institutet. Vädret kommer att vara rätt lika i huvudstadsregionen, Nyland och Åboland.

– Torsdagen blir mycket varm med en temperatur på cirka 25 grader, det finns endast en liten möjlighet för regn. Fredagens temperatur blir ganska samma som torsdagens och även under fredagen är möjligheten för regnskurar väldigt liten, säger Bergman.

– I inlandet kommer det mer regnskurar, längs kusten är det främst uppehåll, tilläger Bergman.

– Under lördagen förekommer regnskurar och temperaturen sjunker till cirka 20 grader, under lördagen är det även möjligt att det är ganska blåsigt, runt 15 meter per sekund, säger Bergman.

Enligt honom förstärks högtrycket och temperaturen stiger till något över 20 grader under söndagen, även vinden avtar.

Juni har hittills bjudit på ovanligt många dagar då temperaturen stigit över 25 grader i södra och mellersta Finland. Senast det förekommit så många dagar av värme var 2011.