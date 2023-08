Kesko tar den nordiska järnhandeln bit för bit

På onsdagen meddelade Kesko att bolaget köper 90 procent av det danska byggföretaget Davidsen för 170 miljoner euro. Davidsens omsättning 2022 var cirka 560 miljoner euro och marknadsandelen i Danmark är cirka 9 procent.

Det är absolut inte det första företagsförvärvet. Kesko håller på att köpa upp en rad mindre aktörer i hela Norden.

Under och efter coronapandemin har Kesko köpt flera bygghandelsföretag i Sverige och Norge: XL-Bygg Bergslagen, Föllinge Såg, Djurbergs Järnhandel, Kungälvs Trävaruhus, Geitanger Bygg, Carlsen Fritzøe Handel, för att nämna några.

Kesko har på byggvarusidan verksamhet i sju länder sedan tidigare och nu i och med företagsförvärvet av Davidsen är bolaget verksamt i åtta länder.

Jorma Rauhala, avdelningschef för Keskos husteknik och järnhandel, är i Danmark för att bekanta sig med nyförvärvet Davidsen, men svarar på några frågor per mejl om Keskos strategi.

”Inom byggvaruhandeln verkar vi i Finland under K-Rauta-varumärket, i Sverige under K-Bygg och K-Rauta-varumärken, och i Norge under Byggmakker-varumärket. Nu ansluter också det danska företaget Davidsen”, skriver han.

Han skriver att Keskos huvudfokus inom byggvaruhandeln i Sverige och Norge är på professionella kunder. Och att det går hyfsat bra. Affärsverksamheten har utvecklats i enlighet med marknaden.

”Orsakerna till strategin kommer från megatrender som urbanisering och teknisering. En allt större del av byggande och renovering utförs av yrkesverksamma i stället för konsumenter.”

Keskos senaste förvärv inom byggindustrin Danmark: Davidsen 2023. Norge: Geitanger Bygg 2023, Elektroskandia 2023, Seljord Elektriske 2022, Carlsen Fritzøe Handel 2020, Reidar Flokkmann 2020, Sørbø 2019, Skattum 2018 och Gipling 2018. Sverige: Zenitec Sweden 2023, XL-Bygg Bergslagen 2022, Föllinge Såg 2022, Djurbergs Järnhandel 2022, Kungälvs Trävaruhus 2022, Byggarnas Partner 2021, Bygg & Interiör 2020, Mark & Infra (MIAB) 2020, Oskar Harju 2019 och Fresks Group 2019. Balticum: 1A Group 2018. Finland: Onninen 2016.

Köper när det är billigt

Att Kesko mitt under byggbranschens värsta krisår slår till och köper ett av Danmarks större byggvaruhus beror på att priset har kommit ned, tror Nicklas Skogman, analytiker på Handelsbanken.

– Priserna har nog kommit ner rätt ordentligt i och med att det är en ganska tuff period för bygghandeln. Jag tror att Kesko letar stora förvärv i alla nordiska länder utom Finland. Nu dök den här chansen upp, men jag tror att bolaget är fortsatt öppet för fler förvärv.

Skogman säger att Keskos köp av Davidsen är en naturlig del i bolagets tillväxtstrategi.

– Eftersom bolaget redan är så stort i Finland finns det färre möjligheter att växa sig större. Marknadsandelsmässigt har de absolut möjlighet att köpa fler och större aktörer i Sverige, men det måste finnas någon som säljer.