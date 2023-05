The Smiths-basisten Andy Rourke är död

Andy Rourke har avlidit efter en lång tids sjukdom, skriver Det brittiska indiebandet The Smiths basisthar avlidit efter en lång tids sjukdom, skriver The Guardian . Han blev 59 år.

Bandmedlemmen och gitarristen i bandet Johnny Marr meddelade nyheten på Twitter:

”Det är med djup sorg som vi tillkännager Andy Rourkes bortgång efter en lång tids sjukdom i bukspottkörtelcancer. De som känner Andy kommer minnas honom som en snäll och vacker själ, och hans fans kommer minnas honom som en ytterst begåvad musiker. Vi önskar att bli lämnade i fred i denna sorgliga stund.”

Andy Rourke medverkade på bandets klassiska album och hitlåtar som This charming man och There is a light that never goes out.