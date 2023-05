Marthaförbundet tipsar: Plocka sommarens vilda strandväxter – så kommer du igång

I sommar lyfter vi några av de vilda växter som växer längs våra stränder och som ger sommarens sallader, drinkar och grillmiddagar en äkta smak av Östersjön. Först ut är tre kära favoriter; gräslök, gåsört och strandaster. De flesta som rör sig vid klippor, holmar och stränder känner nog till gräslöken (Ruoholaukka/Chives/Allium schoenoprasum) med sina vänliga lila vippor. Den dyker upp redan på våren och plockas genom att klippa av ett knippe vid roten. Vira gärna in knippet i fuktat hushållspapper eller tidningspapper för att hålla gräslöken fräsch. Hemma kan den ställas i kallt vatten. Gräslöken är allra godast som färsk, men den går också bra att torka eller frysa. Används som smaksättare i inläggningar, sallader, buljonger och soppor. Precis som övriga strandväxter tillför gräslöken fibrer som är bra för tarmhälsan. Den innehåller också C-vitamin, K-vitamin, A-vitamin samt karotin.

En annan lite mindre bekant men lika mångsidig växt är gåsört (ketohanhikki/silverweed/ potentilla anserina) som man ofta stöter på på klippor och holmar. Skörda gåsörten genom att knipsa av med fingrarna eller använd sax. Den vissnar snabbt och kräver sval förvaring, så använd den genast eller torka den. Både som färsk och torkad passar den i sallader, drycker eller som dekoration. Rötterna som plockas på senhösten eller vintern är energirika och innehåller rikligt med C-vitamin.

Letar du efter en ört som är mer kryddig och lite salt i smaken ska du spana efter strandaster (meriasteri/sea aster/tripolium pannonicum) under försommaren och sommaren. Senare under sommaren får den vackra lila blommor, men smaken är bäst innan blomningen. Strandaster växer nära vattenbryn, och kan plockas ända in på hösten. Plocka bara så mycket du behöver, gärna i torrt och halvsoligt väder och förvara den svalt så att den inte vissnar. Växten kan användas som sådan, eller lätt tillredd. Som smörstekt är den god till en fiskrätt eller kräftor och som rå passar den bra i tomatsallad eller en örtdressing. Blommorna är fina som dekoration i sallader, drycker eller på bakverk. De kan också torkas och strös över mat eller desserter.

Obs! Plocka alltid vilda växter och alger tillsammans med en kunnig på området, eller sök information om kännetecken, dubbelgångare och arter skadliga för hälsan i växtguider eller på kurser.

Plocka vilda strandväxter – liten guide Plocka inte vilda växter vid trafikerade vägar, industrier eller annan förorenad mark eller invid privat bostad eller trädgård. Plocka med sax och enbart så mycket du behöver. Gallra inte bort ett helt bestånd. Förvara vilda strandväxter enligt art i exempelvis papperspåsar eller i plastburkar med fuktat papper och locket på glänt så att de inte vissnar. Plocka enbart så mycket du har möjlighet att ta hand om, alltid varsamt och med respekt för naturen. Planera vad du ska göra med skörden – frysa in, torka eller tillaga direkt? Se över förvaringskärl och utrymme i skafferi och frys. Plocka endast det du vet att är ätligt! Vik ut ▼

Stekt gädda med nypotatis slungad i brynt smör

500 g gäddfilé

salt

peppar

smör till stekning

gräslök till dekoration

Nypotatis med brynt smör

800 g nypotatis

50 g smör

Sötsyrlig tomatsallad

250 g körsbärstomater

½ dl vinäger

2 msk olivolja

½ kruka basilika

salt, peppar

Gör så här:

1. Salta och peppra gäddfilén. Skär i portionsstora bitar.

2. Stek i smör i cirka 2 minuter per sida.

3. Tvätta och skrubba nypotatisen. Koka mjuk i lättsaltat vatten.

4. Värm upp smöret i en kastrull och låt koka under omrörning tills smöret får en gyllenbrun färg och en brynt nötig doft.

5. Slunga potatisen i smöret och servera med gäddan och finklippt gräslök.

6. Tvätta tomaterna och halvera dem.

7. Blanda ihop alla ingredienser i en skål och smaka av med salt och peppar.

Färskost på gräslöksblomma

Ingredienser:

250 g kvarg

250 g gräddfil

½ tsk salt

en bunt gräslök (2 dl finklippt)

gräslöksblommor för dekoration

Gör så här:

1. Blanda samman kvarg och gräddfil i en skål.

2. Finklipp gräslöken och plocka de finaste kronbladen av blomman. Blanda ner alltihopa i skålen och tillsätt saltet.

3. Häll upp ostmassan i ett kaffefilter och låt rinna av över natten i kylskåp. Dekorera med gräslöksblommor.

4. Passar bra på knäckebröd, till ugnspotatis eller rökt braxen.

Bildtexter

SOMMAR PÅ ETT FAT. Nyfångad abborre med gräslök från strandbrynet. Foto: Karin Lindroos/Marthaförbundet

PÅ KLIPPOR OCH SKÄR. Gräslöken skämmer bort oss hela sommaren med sin ljuvliga doft. Strö på smörgåsen, använd i sallader och som smaksättning. Vill du spara sommaren på burk går det bra att torka gräslöken. Foto: Karin Lindroos/Marthaförbundet

NÄPEN OCH GOD. Gåsörten är minst lika användbar som den mer bekanta gräslöken. Testa!