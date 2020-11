244 nya fall av covid-19

I går fredag rapporterade Institutet för hälsa och välfärd fyra nya dödsfall.

Antalet nya coronafall ökade markant mot slutet av veckan, från 197 nya fall på torsdagen till 316 nya fall på fredagen. På lördagen sjönk siffran något, till 244, enligt siffror från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Institutet rapporterade på fredagen fyra nya dödsfall sedan i onsdags. 369 personer har nu avlidit till följd av coronaviruset i Finland. Eventuella dödsfall rapporteras nästa gång på måndagen.

För tillfället får 73 personer vård på sjukhus och av dessa får 15 intensivvård.

Sammanlagt 19 102 fall av covid-19 har konstaterats i Finland sedan epidemin började.

Under de senaste 14 dagarna har Finland haft 52,3 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare. Det är högre än under den senaste uppföljningsperioden då incidensen låg på 46,5.