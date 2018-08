24 lag kan bli 32 – internationella handbollförbundet vill ha fler lag i VM

Internationella handbollförbundet överväger att utöka antalet lag i VM.

Finlands herrlandslag har som uttalat mål att ta sig till EM 2020. Sedan Kaj Kekki tog över som landslagstränare sommaren 2015 har all fokus varit på EM-slutspelet 2020. Då mästerskapet utökas från 16 till 24 lag är det tänkt att Finland ska vara ett av lagen som kvalar in till turneringen. Kekki har lagt upp verksamheten under sina år som landslagstränare för att ge laget ett så bra utgångsläge som möjligt.

I EM-kvalet ställs Finland mot Vitryssland, Tjeckien och Bosnien-Hercegovina. Vitryssland har tagit sitt till tre mästerskap i följd, Tjeckien slutade sexa i EM i våras medan Bosnien-Hercegovina var klart bättre än Finland i båda mötena i föregående EM-kval.

Utgångsläget ser alltså inte helt enkelt ut för det finländska landslaget.

Nu ser ändå framtiden ut att kunna bli lite ljusare för landslaget.

Internationella handbollförbundets (IHF) ordförande Hassan Moustafa sade under ett besök i Rumänien att IHF planerar att utöka antalet lag i VM från 24 till 32. Det borde enligt all logik betyda att Europa får flera platser i turneringen vilket i sin tur också förbättrar Finlands chanser att ta sig till mästerskapet.

Moustafa sade enligt den rumänska sajten handbalvolei.ro att man vill utöka deltagarantalet i VM men han nämnde ingen tidsram för förändringen.

I kvalet till VM 2019 slutade Finland på tredjeplats i sin grupp efter att ha samlat tre poäng på sex matcher mot Ryssland, Slovakien och Luxemburg.