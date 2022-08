Saloranta ger fyra debutanter chansen

Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Anna Tamminen, Hammarby IF

Katriina Talaslahti, FC Fleury 91

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Elli Pikkujämsä, KIF Örebro

Anna Westerlund, Åland United

Eva Nyström, Hammarby IF

Emma Koivisto, Liverpool FC

Joanna Tynnilä, HJK

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Emma Peuhkurinen, KuPS

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Emmi Siren, KuPS

Oona Siren, KuPS

Adelina Engman, Hammarby IF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Amanda Rantanen, KIF Örebro

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Jenny Danielsson, Glasgow Rangers

Juliette Kemppi, Kalmar FF

Heidi Kollanen, KIF Örebro

VM-kval, grupp A:

Sverige 7 6 1 0 27-2 19

Irland 6 3 2 1 24-4 11

Finland 6 3 1 2 14-6 10

Slovakien 6 1 2 3 5-8 5

Georgien 7 0 0 7 0-50 0

Gruppettorna i det europeiska VM-kvalet avancerar direkt till VM i Australien och Nya Zeeland sommaren 2023. Grupptvåorna kvalspelare om ytterligare tre biljetter till VM. Sverige har redan säkrat gruppsegern.