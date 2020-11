238 nya fall av coronaviruset konstaterat i Finland

Hittills har 18 345 fall av covid-19 konstaterats i Finland sedan början av epidemin.

Allt som allt 238 nya fall av coronaviruset har bekräftats under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på onsdagen. Det innebär att 18 345 fall av covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemins början.

Under de senaste 14 dagarna har Finland haft 51,4 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare. Det är högre än under den senaste uppföljningsperioden då incidensen låg på 45,1.

363 personer har avlidit till följd av coronaviruset i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om eventuella dödsfall, antalet personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvård på måndagar, onsdagar och fredagar.