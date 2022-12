Tokambitiöst men föga tillfredsställande

DRAMA/KOMEDI/SATIR Vitt brus (White noise)

Netflix, 146 min. F13 Manus och regi: Noah Baumbach. I rollerna: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola.

Man kan inte annat än beundra Netflix strategi att varva tunt strunt med cinematisk briljans. Ett exempel på det senare är Marriage story av Noah Baumbach, filmen som borgade för en plats i Oscarsracet och en gång för alla satte punkt för påståendet att det endast är biofilmer som är kvalificerade.

Även i övrigt är Baumbach en av de mera spännande rösterna i dag, eller vad sägs om dyrgripar som The squid and the whale, Frances Ha och While we´re young.

Men inget av detta förmår förbereda tittaren för tokambitiösa Vitt brus, efter en åttiotalsroman med samma namn av Don DeLillo. DeLillos satir över åttiotalets Amerika har karakteriserats som ett filmiskt självmordsprojekt och det är inte svårt att fatta varför. Här finns det minsann gott om utmaningar, såväl stilistiskt som tematiskt.

När Baumbach inte ställer till med värsta relationsdramat, sin vana trogen, iscensätter han en sorts katastroffilm och grunnar på frågor om liv och död. Däremellan grinar han åt det akademiska etablissemanget och toppar med det surrealistiska.

Driver hjärta Gerwig

I huvudrollen ses trogna vapendragaren Adam Driver. Han, professor Jack Gladney, håller föreläsningar i ”avancerad nazism” och anses vara en av de främsta experterna på området. Där hemma väntar fyra barn från flera olika äktenskap och som så ofta hos Baumbach är det högt i tak, mycket snack och stora tankar.

Frun i huset gestaltas av Greta Gerwig, snurrigare än någonsin. Förutom att hon gömmer ockulta böcker på vinden käkar hon lyckopiller mot dödsångest, till att börja med.

Men bakom knuten väntar ett ännu större och bullrigare drama, när en långtradare kolliderar med ett godståg varpå ett giftmoln tvingar familjen Gladley och resten av grannskapet på flykt.

Vid det laget kan man lugnt konstatera att Baumbach befinner sig utanför sin bekvämlighetszon. Inte så att han skulle gå bet på katastroffilmsestetiken, men av vår tids finaste relationsskildrare (efter att Woody Allen förlorat terräng) förväntar man sig inte dylika utsvävningar.

Vatten över huvudet

Men det är inte enda gången man har svårt att känna igen den gode Baumbach. De satiriska inslagen i kombination med de spejsade färgerna för snarare tankarna till Wes Anderson. Och när surrealismen och det känslomässiga mörkret gör sig gällande i tredje akten är det som om David Lynch hade ett finger med i spelet.

Sedan får man väl bjuda på att filmen tematiskt är väldigt mycket nutidsproblematik, trots att den litterära förlagan släpptes i mitten av åttiotalet (där också filmversionen håller till).

Är det inte den ekologiska krisen och katastrofscenarier som pockar på uppmärksamhet är det konsumtionssamhället som breder ut sig; till supermarketen vi glada går.

Intellektuellt kittlande, visst, men känslomässiga föga engagerande. Törs man påstå att Noah Baumbach denna gång tagit sig vatten över huvudet.