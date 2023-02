Filmregissören Mania Akbari, ibland kallad Irans mest kontroversiella, besöker Helsingfors för första gången någonsin med anledning av dokumentären How dare you have such a rubbish wish.

Det är en färgsprakande personlighet som HBL träffar på tionde våningen i Sokos Hotel vid Järnvägsstationen i Helsingfors.

– Det iranska patriarkala samhället kontrollerar dina drömmar; och dina drömmar är skit, säger Akbari.