Tredje VM-guldet på raken. En gång kan vara en slump, två tyder på att mycket gjorts rätt och tre raka är nästan en dynasti. Det finns ett flyt och en enorm tro på att det egna kunnandet och den taktik som ritas upp räcker för seger i match som match. Kroatien tvingade Danmark till remi i huvudrundan, men det är som bekant inte i huvudrundan du ska spela din bästa handboll.

Danmark lekte sig vidare till kvartsfinal, väl där ökade man tempot. Ett storvuxet och fysiskt Ungern såg ut som ett gäng griniga dagispojkar då danskarna körde över Pustans stolta söner på ett sätt som knappast fick president Orban att mysa av välbehag hemma i Budapest. Spanien förlorade visserligen bara med tre bollar men ledde aldrig och kunde inte på allvar hota danskarna i semifinalen. I finalen kom Frankrike lite snett in i matchen och de normalt sett så kyliga fransmännen kunde inte stå emot den danska anstormningen.





Danmark, Frankrike, Spanien och Sverige dominerar stort på den internationella scenen. I VM-sammanhang har ett lag utanför den här kvartetten senast vunnit guld 2017 då Tyskland vann på hemmaplan. I EM-sammanhang vann Tyskland 2016. Före det hade det gått 20 år sedan ett lag utanför den dominanta kvartetten senast vunnit. 1996 vann Ryssland.

I OS-sammanhang vann Kroatien 2004. Efter det har Frankrike och Danmark lagt beslag på guldmedaljerna i de olympiska mästerskapen.

Formatet med två gruppspelsrundor känns mossigt och i den inledande gruppspelsrundan är nivåskillnaderna helt enkelt för stora.

Bredden i Europa är bra även om fyra nationer utkristalliserar sig tämligen klart. Kroatien, Norge, Tyskland, Ungern och Island ligger inte särskilt långt efter. Men utanför Europas gränser är lagen att ta i beaktande väldigt få. Egypten är alltid bra men bakom faraonernas söner sjunker nivån ute i den stora världen betänkligt.

Det internationella handbollsförbundet är naturligtvis månt om att sprida handbollens glädjebudskap till så många länder som möjligt och se till att så många länder som möjligt får medverka i VM, men rent sportsligt är det naturligtvis inte bra. Formatet med två gruppspelsrundor känns mossigt och i den inledande gruppspelsrundan är nivåskillnaderna helt enkelt för stora. Här finns en del att fundera över.

Publik var det gott om under VM. I synnerhet på svensk mark, i Polen var siffrorna lite skralare.

Över 23 000 ögonpar såg finalen på Tele2-arenan intill klassiska Johanneshov och Globen, eller Avicii Arena som den numera heter för att hedra artisten som tog sitt liv 2018. Stockholm gjorde slag i saken då man för cirka tio år sedan invigde två nya jättearenor. Tele2-arenan med plats för 30 000 åskådare på fotbollsmatcher och 40 000 på konserter. Friends Arena i Solna med plats för 50 000 respektive 65 000 åskådare.

Klassiska Råsunda revs. Pragmatism framom nostalgi och Stockholm har ju kvar sin urläckra Stockholms stadion från OS 1912.

Stockholm fick i samma veva två arenor av ypperligt hög klass med tillräcklig publikkapacitet för att locka också de allra största stjärnorna till en stad som redan tidigare hade en helt annan dragningskraft än Helsingfors.

Tele2 och Friends Arena kostade drygt 600 miljoner euro totalt och är sprillans nya arenor med alla moderna bekvämligheter. I Helsingfors kostade renoveringen av Olympiastadion cirka 350 miljoner euro då alla kalkyler brast flera gånger om. Slutresultatet blev rätt imponerande under marknivå och själva läktarna och planen är det inget större fel på.

Men då nostalgi gick före pragmatism och Museiverkets vakande öga låg över renoveringen blev slutresultatet just så hopplöst omodernt och illa anpassat till dagens marknad som man kunde ha befarat i förväg. Toalettkapaciteten är åt helsike för låg och serviceställena för små, få och trånga. Att man inte ens kunde fixa ett skjutbart tak är under all kritik. I ett land där vädrets makter sällan är särskilt snälla mot medborgarna skulle ett tak ha varit av yttersta vikt för att både förlänga säsongen, förbättra bekvämligheten och i samma veva göra Olympiastadion till en åretruntarena.

Men det gick inte att genomföra då också det blev för dyrt. I Stockholm var det inga problem att förse både Tele2 och Friends med skjutbara tak. 23 000 åskådare på handbollsfinalen på söndag kväll tackade för det.