Krönika: Slänger du in en obegriplig Kummelireferens svarar jag med Pumpa På

Jag brukar regelbundet titta på den finska musikreality-serien Vain elämää. Varför i all världen, undrar kompisar som inte står ut med vuxna människor som lipar på tv. Svaret är: för att bilda mig i finsk kultur.

Jag känner nämligen ett litet sting varje gång någon häver ur sig påståenden om att ”alla i Finland” kan det ena eller gillar det andra. Speciellt då det gäller musik, som ändå är mitt specialområde. För nej, jag kan inte referera alla skeden av Mikko Alatalos karriär och kan inte Pepe Willbergs mest älskade låtar utantill. Det goda med Vain elämää är att man på några timmar kan få perspektiv på en hel karriär (dessutom håller musikframförandena oftast hög klass).



Det fascinerar mig att se vilka identitetsmarkörer folk bygger sin finländska identitet på och hur de förändras. Finland är inte en monokultur, även om vissa tycks tro det, det finns många olika färgpaletter av finländsk identitet. I dag finns det få gemensamma kulturella lägereldar som ”alla” i Finland samlas kring – Käärijäs framgångar i Eurovisionen var ett exceptionellt undantag.

I en fin text funderade Björn Vikström på den syn av Finland han läser in i Jenni Haukios memoarer och det politiska klimatet just nu. Själv funderade jag på det här med finländsk enhetskultur och identitet då jag besökte Kaustby folkmusikfestival förra veckan. Solen sken och festivalområdet var fullt med folk – besökarsiffrorna var de nästhögsta någonsin under festivalens 56-åriga historia.



Men folkmusiken som begrepp, vilket folks musik handlar det om egentligen? Folkmusik är en term från 1800-talet, inte en beskrivning av musiksmaken just nu. I dag är den stora folkmassans musik något helt annat (till exempel hiphop eller rock). Folkmusik handlar heller inte om ett enhetligt folks musik, en enda sak – utan om både lokala traditioner och enskilda utövares musik. Kaustby folkmusikfestival har ända sedan starten haft högt i tak och välkomnat nationellt och internationellt, finskspråkigt och svenskspråkigt, 60-talets folkvåg och 2000-talets singer-songwriters, fioler och a cappella-sång, allt i ett enda saligt ymnighetshorn.



Att begrunda vilken relation folkmusiken under olika tider haft till det finländska identitetsbygget är intressant. På 1800-talet handlade det om att modellera fram nationen Finland, med hjälp av bland andra Elias Lönnrots insatser. Kalevala fick status av nationalepos, vilket delvis skymt sikten för den breda och mångfacetterade runosångstradition som ligger bakom. Senare kom folkmusikforskare som Armas Otto Väisänen framför allt att studera musiken hos dem som talar finsk-ugriska språk, med betoning på östra Finland, Karelen, Ingermanland. Ja – i dag talar man mer öppet om att en Stor-Finlandsideologi fanns i bakgrunden.

Efter fortsättningskriget vände folkmusikforskare som Erkki Ala-Könni blicken mot folket i väster, landsbygdens folk, och samtidigt kom också folkmusiken att förknippas med Centerpartiet (ända till 1965 Agrarförbundet), landsbygdens röst. Än i dag syns folkkulturen och framför allt folkdräkterna starkt på Centerpartiets partidagar. Kopplingen till Centern är antagligen också en stark förklaring till varför Sannfinländarna inte lyft fram folkmusiken och folkkulturen i större utsträckning (jämfört med Sverige, där den hyllats av Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson ivrigt uppträtt i folkdräkt).



Men även Erkki Ala-Könnis blick förändrades med tidsandan, vilket folkmusikforskaren Outi Valo tagit fasta på i sin högintressanta doktorsavhandling om Erkki Ala-Könnis insamlingsarbete. Från och med 1960-talet fokuserade han vid sidan av landsbygdens folk på städer och arbetarkultur och uppmärksammade även romernas musikkultur. Sameområden hade han intressant nog besökt redan på 1950-talet, men i stället för att inkludera dem i det finländska identitetsbygget sorterade han på den tiden sina inspelningar i ”naturfolk” och ”civiliserade folk”.

Samtidigt kan man i detta sammanhang påminna om att folkmusiken också lyftes fram starkt i vänstersammanhang, samtidigt som man där tog intryck av andra kulturers musik via olika slags internationell solidaritet. Ta kubanska världsmusikstjärnan Omara Portuondo till exempel – hon uppträdde för första gången i Helsingfors redan 1975, på Helsingfors sångfestival där det sjöngs bland annat på spanska, portugisiska, italienska, tyska och ryska. Långt före världssuccén med Buena Vista Social Club på 1990-talet!



Mitt eget intresse för finländsk folkmusik väcktes via omvägar, via andra kulturers musik. Från Kaustby folkmusikfestival har jag fina minnen av internationella stjärnor som guineanska Ballet Africains och rumänska Taraf de Haïdouks. Under årens gång har min blick allt mer och mer vänts mot musiken i vårt eget land, vid årets festival njöt jag framför allt av de imponerande lokala spelmännen samt Röstteatern Iki-Tursos runosång.

Trots sin starka roll i det finländska identitetsbygget är inte folkmusiken en stark identitetsfaktor i dag. ”Alla i Finland” kan inte dansa polska eller sjunga med i omkvädet till runosång.



Hur det finländska kommer att upplevas om tio eller tjugo år återstår att se, men hoppeligen kan det inkludera mångfald i berättelsen om Finland. Det gäller inte bara dem som i dag kallas nyfinländare utan även samer och romer. Och finlandssvenskar – i dag tycks många finskspråkiga ha glömt bort de svenskspråkigas insats för den finländska identiteten och kulturen. Jag tänker till exempel på de med jämna mellanrum återkommande diskussionerna om att byta ut nationalsången, eftersom det för vissa tycks vara motbjudande att texten är på svenska och musiken skriven av en invandrare.

Själv fortsätter jag diskret min egen fortbildning i finsk kultur. Ser jag ibland ut som ett levande frågetecken mitt i en diskussion förstår min närmaste krets nu för tiden att leta fram rätt sketch på nätet – ofta handlar det om någon referens till Kummeli, obegriplig för den oinvigda. Jag hämnas ibland genom att skicka dem länkar till Pumpa På.