Under de senaste två veckorna har antalet nya smittfall i Finland sjunkit till under 3 000.

Institutet för hälsa och välfärd meddelade om 227 nya fall av covid-19 på söndagen. Totalt 90 105 personer har bekräftats smittade sedan epidemins början i Finland.

En del av de nya fallen finns i Esbo (+32), Helsingfors (+30), Vanda (+28), Karleby (+16) och Lahtis (+13).

Den nationella incidensen, det vill säga antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, fortsätter sjunka och är nu 49,9. Under den föregående perioden var incidensen 56,7.

Under de senaste två veckorna har 2 769 nya smittfall rapporterats. Under de föregående två veckorna rapporterades 3 144 nya fall.

De för tillfället värst drabbade sjukvårdsdistrikten är Päijät-Häme (109,2), Egentliga Finland (98,6), Mellersta Österbotten (94,6) och Helsingfors och Nyland (81,6). I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 13,6 och på Åland är den13,3.

Enligt fredagens uppgifter får 122 personer vård på sjukhus på grund av coronaviruset, och av de här får 28 personer intensivvård. Totalt 931 personer har avlidit till följd av covid-19.

Enligt lördagens uppgifter i institutets vaccinationsregister har 37,6 procent av befolkningen (2 085 264 personer) fått den första dosen coronavaccin. 5 procent (276 817 personer) har fått två doser vaccin.

Samtliga uppgifter uppdateras med viss fördröjning.