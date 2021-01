221 nya fall av covid-19

Incidensen för coronavirussmitta är för tillfället högst i Nyland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 221 nya fall av coronavisrussmitta på tisdagen. Det betyder att allt som allt har 39 011 fall av covid-19 konstaterats i Finland.

Incidensen för hela landet har sjunkit något och ligger nu på 63,5 fall per 100 000 invånare. Under den förra 14-dygnsperioden var den 73,2. Nyland är för tillfället värst drabbat med en incidens på 108,4 följt av Egentliga Finland med 97 fall per 100 000 invånare.

Enligt måndagens uppgifter vårdas 134 coronapatienter på sjukhus, varav 32 får intensivvård. På måndagen rapporterades ytterligare 11 dödsfall till följd av viruset. Dödssiffran är nu uppe i 597.

Institutet för hälsa och välfärd meddelade också på måndagen om att ytterligare 29 fall av det muterade coronaviruset konstaterats i Finland. Sammanlagt 49 fall av det muterade viruset har nu konstaterats i landet.