Insändare: Sanktionerna har gynnat Ryssland

Den amerikanska ekonomen James Kenneth Galbraith (son till president Kennedys ekonom John K Galbraith) synar kritiskt sanktionerna mot Ryssland på Institute for New Economic Thinkings (INET) hemsida (”The Effect of Sanctions on Russia: A Skeptical View”). INET grundades av bland annat George Soros, som förhåller sig mycket kritisk till Ryssland.

Galbraith konkluderar att sanktionerna efter den första chocken haft en gynnsam inverkan på Rysslands ekonomi.

Så sent som i början av 2022 var den ryska ekonomin djupt infiltrerad av utrikesföretag i alla sektorer utom den militära. Oligarkerna hade stort inflytande med sina nyliberala idéer. Sanktionerna har tvingat landet att ta till strukturella åtgärder, som handelsskydd, kapitalkontroll och utbyggnad av den inhemska industrin, som man inte annars skulle vidtagit på grund av det ideologiska klimatet. Sådan politik har enligt Galbraith med framgång använts i andra länder. Företag från väst, som lämnat Ryssland, har tvingats sälja till ryska bolag för bottenpris.

Kontrasten till Europa är slående. I Ryssland har priserna på råvaror och energi vatit stabila, den interna marknaden för ryska firmor har vuxit och de finansiella tillgångarna har hållits inom landet. I Europa har priserna på importerade resurser däremot stigit kraftigt, marknaderna för export har sjunkit, fysiska tillgångar har sålts billigt och finansiella tillgångar flyttats till USA.

Al Jazeera släppte 15 april fram chefen för Internationella valutafonden, Kristina Georgieva, i några minuter. Temat var europeisk ekonomi. Budskapet var: alla länder i EU kommer att få dålig ekonomi under 2023, några av dem kommer att uppleva en ekonomisk tillbakagång. Textningen berättade, att kriget i Ukraina är den största orsaken till EU:s ekonomiska tillbakagång. Avbrottet i tillgången till rysk gas, olja och kol till rimligt pris är den viktigaste bakgrundsfaktorn.

EU måste nu köpa gas, olja och kol på världsmarknaden. Europa har skjutit sig själv i foten, till förmån för USA och deras gas- och krigsindustri. Inte underligt att USA vill fortsätta kriget. Men att Europa vill vara med på denna seglats är mer än underligt.

Edvard Mogstad, Hangö