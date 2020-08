22 nya fall av coronaviruset i Finland – smittad person åkte tåg från Helsingfors

Enligt den senaste sjudagarsrapporten har sammanlagt 94 nya fall av coronaviruset konstaterats i Finland. Veckan innan var motsvarande siffra 53.

Institutet för hälsa och välfärd meddelade på fredagen om 22 nya fall av coronaviruset, vilket innebär att sammanlagt 7 554 nu har bekräftats i Finland.

Samtidigt rapporterar Yle att en person som insjuknat under en resa i Turkiet på hemvägen tagit ett tåg från Helsingfors som hade slutdestinationen Ylivieska. Personen reste med flyg till Helsingfors den 1 augusti. Tågresan skedde enligt VR på eftermiddagen den 2 augusti. Slutdestinationen var enligt VR:s uppgifter inte Vasa, skriver Yle.

Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta säger till Yle att personen kan ha smittat andra på flyget eller tåget.

Under den gångna veckan har epidemin tagit fart i Finland igen. De senaste dagarna har antalet nya fall dagligen överskridit 20. Den senaste sjudagarsrapporten från Institutet för hälsa och välfärd bekräftar detsamma. Under perioden 28.7–3.8 bekräftades sammanlagt 94 nya coronafall i Finland. Motsvarande siffra var 53 under perioden 21.7–27.7.

På sjukhus runtom i landet vårdas nu tre coronadrabbade personer. Av dem behöver ingen intensivvård.

Sammanlagt har 331 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.