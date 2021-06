219 nya smittfall på tisdagen

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 219 nya coronafall på tisdagen. Kajanaland har landets högsta incidens på 50,2.

Hittills har 95 387 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemin fick sin början.

De senaste 14 dygnen har 1 292 fall rapporterats, vilket ger en incidens på 23,3. Incidensen anger antalet fall per 100 000 invånare under två veckor. Under de föregående 14 dygnen var incidensen 23,6.

I Nyland var incidensen på tisdagen 40,5, i Egentliga Finland 20,2, i Österbotten 10 och på Åland 9,9.

Kajanaland hade landets högsta incidens med 50,2. Mellersta Österbotten kunde, som enda sjukvårdsdistrikt i landet, visa upp incidenstalet 0.

På måndagen vårdades 29 personer för covid-19 på sjukhus i Finland. Av dem fick fem personer intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 3 220 572 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavaccin, vilket motsvarar nästan 58 procent av befolkningen. Av dem har 980 821 fått två doser, vilket är nästan 18 procent av befolkningen. Siffrorna är uppdaterade i måndags.

Fram till onsdagen före midsommarhelgen hade 969 coronarelaterade dödsfall rapporterats i Finland, uppger institutet.