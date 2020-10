Hittills har sammanlagt 14 474 personer smittats av coronaviruset.

219 nya fall av coronaviruset har bekräftats under det senaste dygnet, uppger Institutet för hälsa och välfärd på fredagen. Sammanlagt har 14 474 fall av covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemins början.

Finlands incidens är 50,5 för tillfället. Incidensen anger antalet nya fall per covid-19 per 100 000 invånare under 14 dagar. Den senaste mätperioden 6–19 oktober.

THL klassar länder med en incidens över 25 som riskländer.

Enligt onsdagens uppgifter har 355 personer avlidit till följd av coronaviruset i Finland. För tillfället får 65 personer sjukhusvård för covid-19, av dem får 7 intensivvård. Fredagens uppgifter uppdateras senare under dagen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om eventuella dödsfall, antalet personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvård på måndagar, onsdagar och fredagar.