Recension: Hårda tider på ”the rez”

DRAMA War pony

Biopremiär 18.8. Regi: Riley Keough, Gina Gammell. Manus: Gina Gammell, Franklin Sioux Bob, Bill Reddy. Foto: David Gallego. I rollerna: Jojo Bapteise Whiting, LaDainian Crazy Thunder. Finsk textning. 115 min. F12

Det är Riley Keoughs öde att ständigt tillskrivas epitetet Elvis Presleys barnbarn. Dotter till Lisa Marie Presley, dotterdotter till Elvis och Priscilla, och numera ägare till Graceland. Det är ett tungt bagage att släpa runt på, men Keough har hållit relativt låg profil. Efter mindre roller som skådespelare (The runaways, Mad Max: Fury road) och en huvudroll i tv-serien Daisy Jones & the six, gör hon nu regidebut med reservatdramat War pony.

Filmen vann Camera d’Or för bästa debutfilm på fjolårets Cannesfestival och visades redan i höstas på Kärlek & Anarki i Helsingfors. Det var under produktionen av Andrea Arnolds American honey 2015 som Keough lärde känna Franklin Sioux Bob och Bill Reddy, statister i den filmen.