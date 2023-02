Börsveckan: Fördel Europa – på kort sikt

De europeiska aktiemarknaderna fortsatte att leta sig uppåt under veckan som gick, samtidigt som börserna i USA rörde sig kring nollstrecket. Trenden som startade under hösten 2022 håller därmed i sig – de breda europeiska indexen utvecklas klart bättre än de amerikanska, speciellt om vi också tar hänsyn till valutakursrörelserna. Det ska dock noteras att S&P 500 fortfarande har överträffat europeiska aktier med cirka 35 procent under den senaste femårsperioden, mätt i EUR. Men bara för ett halvår sedan var skillnaden ännu större – hela procent!

Det finns flera faktorer som ligger bakom de europeiska marknadernas återhämtning. En viktig sådan är den stora värderingsskillnaden mellan Europa och USA. De europeiska marknaderna värderas i nuläget till drygt 13 gånger årets förväntade vinster, medan varje vinstdollar i USA värderas nästan 40 procent högre! Skillnaden i värdering är betydligt större än ”normalt” – genomsnittet under de senaste tio åren har varit ett P/E-tal som varit cirka 20 procent högre i USA än i Europa.

En kanske ännu viktigare förklaring är att den ekonomiska utvecklingen i Eurozonen blivit betydligt bättre än prognosmakarna befarade för några månader sedan. Sedan utgången av tredje kvartalet har Citigroups ”Economic Surprise Index”, som mäter hur makrodata kommer in jämfört med analytikernas prognoser, varit stadigt stigande i Euroområdet medan det mer eller mindre stått stilla i USA. När vi ser närmare på detaljerna har orderingång, produktion och arbetsmarknad i Eurozonen fallit mindre än väntat. Detta medför att risken för stora fall i företagsvinsterna minskat.