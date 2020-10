203 nya coronafall i Finland – 58 personer får sjukhusvård

Omkring 70 procent av de totalt 16 113 coronadrabbade i Finland uppskattas i nuläget ha tillfrisknat.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 203 nya fall av coronaviruset på lördagen. Det innebär att sammanlagt 16 113 personer i Finland smittats sedan epidemins start.

På fredagen rapporterade institutet om ytterligare 4 nya dödsfall, vilket innebär att totalt 358 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Sjukhusvård behövde i fredags 58 coronadrabbade personer. Av dem vårdades 10 på intensivvårdsavdelningar runtom i landet.

Fredagens sammanlagda antal nya coronafall blev det högsta hittills under epidemins gång, då totalt 344 nya fall bekräftades i landet. Trots det tyder en blick på incidensen i Finland på en ljusning. Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, ligger i Finland nu vid 45,2. Under den senaste uppföljningsperioden var motsvarande siffra 52,9.

Av alla de smittade i landet uppskattar institutet att omkring 70 procent i nuläget har tillfrisknat. Uppskattningen baserar sig på de fall som rapporterats till institutet, och som det tre veckor efter att smittan bekräftats ännu inte funnits några nya virusrelaterade uppföljningsuppgifter om.