2020 – "karantänskivornas" år

Taylor Swift, Paul McCartney, Shitkid – vem släppte egentligen den bästa musiken skapad i coronakarantän? Och hur har isoleringen påverkat musikens kvalitet?

– De som har ekonomi kan fördjupa sig i albumproduktioner, de som inte har det har fått byta jobb, säger Lisa Wall, musikjournalist på Sveriges Radio.

I samband med att musiker och artister världen över blev berövade på sin huvudsakliga försörjningskälla, liveframträdanden, uppstod också stora luckor i deras kalendrar.

Vissa, som The Strokes-sångaren Julian Casablancas, tog tillfället i akt att ägna sig åt en hobby (i Casablancas fall matlagning ).

Andra valde i stället att hänge sig åt musiken. Popartisten Charli XCX kunde till exempel på albumet How I'm Feeling Now dokumentera sitt liv i karantän. Fiona Apple passade däremot på att färdigställa Fetch The Bolt Cutters – ett album som varit på gång sedan 2015.

– Artister har fått tid att gå djupt in i sig själva, och jobba mer med sina visioner. Ibland blev det visuella album, ibland blev det en del 2, säger Lisa Wall.

Nedan följer ett urval av album som helt eller delvis spelades in i karantän under 2020: Adrianne Lenker: "Songs" och "Instrumentals" Taylor Swift: "Folklore" och "Evermore" Tenderlonious: "Quarantena" Fiona Apple: "Fetch The Bolt Cutters" Charli XCX: "How I'm Feeling Now" Fleet Foxes: "Shore" Ane Brun: "How Beauty Holds The Hand Of Sorrow" The Avalanches: "We Will Always Love You" Shitkid: "Crotchrock" Paul McCartney: "McCartney III" Josh Groban: "Harmony" Kylie Minogue: "Disco" Iiris Viljanen: "En finsk jul" Billie Joe Armstrong: "No Fun Mondays" Varg: "Norrskensflamman"

Därmed inte sagt att det nödvändigtvis går att höra i själva musiken att den är skapad under speciella omständigheter.

– Jag har inte märkt någon skillnad ärligt talat. Det borde bli bättre musik när man bara kan koncentrera sig på skapandet i stället för att försöka skriva låtar bakfull i en fisluktande turnébuss, säger Mikael Klintevall, journalist på Bauer Media.

– Men vem vet, samma fislukt i en replokal ett halvår senare kanske blir en madeleinekaka som leder till stor konst om hemlängtan och spruckna förhållanden?

Det kan te sig utopiskt – tid att skapa är väl vad varje konstnär önskar sig? Men den bistra verkligheten är att hyran måste betalas, och det är inte alla som har royalties att luta sig tillbaka på när det blåser hårt.

– Det är också väldigt tydligt: de som har ekonomi kan fördjupa sig i albumproduktioner, de som är i början av sin karriär eller bara inte har ekonomi – de har fått byta jobb. Det kommer påverka kvaliteten på musiken under år framöver, tror jag, säger Wall.

Hon lyfter fram den norska artisten Ane Bruns två album After The Great Storm och How Beauty Holds The Hand Of Sorrow som utropstecken under coronaåret.

– Hon har fördjupat sitt artisteri i varje detalj. Ett mästarprov i musik och melodier. Och allt det goda som kan komma ur isolering: fördjupning, förvissning och förbannat bra.