2018 var ett mörkt år – sex personer sköts ihjäl av polis i Sverige

De senaste åren har antalet personer som skjuts ihjäl av svensk polis ökat. Ofta är det psykiskt instabila personer som begår irrationella handlingar som skjuts, enligt den svenska kriminologen Johannes Knutsson.

Under 2018 sköts sex personer ihjäl av polisen i Sverige. Det kan jämföras med åren 1990–2013, då snittet var en person per år och därefter tre personer per år.

I samtliga sex fall under 2018 friades de inblandade poliserna från brottsmisstankar, de hade inte begått något tjänstefel.

Ett av fallen 2018 var 20-årige Eric Torell med Downs syndrom, som sköts ihjäl i Vasastan i Stockholm när polisen uppfattade det som att han bar ett riktigt vapen.

Händelsen väckte en omfattande debatt om hur polisen hanterar situationer som de upplever som hotfulla och kritik riktades bland annat mot polisens konfliktlösningsförmåga och hur polisutbildningen är utformad. En del av kritiken handlade om att stort fokus riktas mot så kallade "värsta scenarier", som till exempel terrordåd eller skolskjutningar, vilket polisen och professorn Stefan Holgersson tog upp i sin rapport "Hårt mot hårt".

Kriminologen och polisforskaren Johannes Knutsson är kritisk mot polisutbildningens utformning.

– Man har lagt stort fokus på de extrema situationerna med träning på händelser som är otroligt atypiska, säger Johannes Knutsson.

De vanligaste är snarare situationer där man skjuter i självförsvar mot personer som agerar irrationellt av olika anledningar.

– De vanligaste händelserna är psykiskt instabila personer som begår irrationella handlingar och angriper polisen. Det kan också vara så att det är poliser som avbryter förlopp där personer dödligt hotar någon med vapen, säger Johannes Knutsson.

De dödsskjutningar som skett i Sverige i år följer de mönster som Knutsson beskriver. Polisen uppger att mannen som sköts ihjäl av polis i Nynäshamn under natten mot lördag ska ha mått psykiskt dåligt. En man som sköts ihjäl i mars i år i Gränbystaden i Uppsala ska ha attackerat en av poliserna på plats med ett vasst föremål, vilket gjorde att man avlossade skott mot honom.