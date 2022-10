SLS delar ut 1,5 miljoner till tre forskningsprojekt

Projektet Mångfaid i finländsk seriehistoria: minoriteter och självpresentation undersöker vilken roll serieskapare som tillhör minorieter spelat i finländsk serierhistoria och hur de behandlat frågor om den egna minoriteten i serier. Forskarna studerar seriekulturen i Finland genom att belysa den svenskspråkiga befolkningens serieproduktion tillsammans med kvinnors, könsminoriteters och sexuella minoriteters verksamhet på seriernas område. Projektet är förlagt till Åbo universitet.

Projektet Minoritetsvälfärd och reproduktion: professionaliseringen av den finlandssvenska befolkningsfrågan kommer att studera vilken roll kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning hade i arbetet för den finlandssvenska befolkningens hälsa och reproduktion under efterkrigstiden. Projektet är förlagt till Åbo Akademi.

Ett av projekten som beviljades forskningsmedel frågar sig hur engagemang uppstår, påverkas och tar sig uttryck i mellanmänsklig interaktion. Projektet har rubriken EnTiTy: Understanding Engagement in interaction Through language, emotions, personality, and Technology (Att förstå engagemang i interaktion utifrån språk, känslor, personlighet och teknologi). Projektet är förlagt till Helsingfors universitet.