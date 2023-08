Stormen Sylvia slet loss Kasnäsjakten Eugenia

Stormen Sylvia, som i Sverige och Norge kallas för Hans, bredde ut sig över Finland under tisdagen. I vindbyarna blåste det som mest 30,9 meter per sekund på land 23,1 meter per sekund, enligt Meteorologiska institutet.

Särskilt i västra Finland förorsakade stormen mycket skada. Vid Kasnäs gästhamn i Kimito resulterade tisdagens kraftiga vindar i att jakten Eugenia slet sig från sin förtöjning vid huvudbryggan.

– Om Eugenia helt och hållet slitit sig så skulle den ha kunnat skada hamnens övriga båtar, säger företagaren Petri Järvinen, som befann sig i hamnen.