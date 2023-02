Ryssland inleder en ny storoffensiv – vänder kriget? Så här ser experterna på situationen

Under fredagen avfyrade Ryssland tiotals kryssningsrobotar mot bland annat Charkiv, Kiev, Cherson och Lviv. Samtidigt avancerar de ryska styrkorna på flera frontavsnitt i regionen Donbass i östra Ukraina, understödda av kraftig artillerield.

Den förväntade ryska storoffensiven har inletts. Tankesmedjan Institute for the Study of War skriver att "Ryssland återtagit initiativet i Ukraina och inlett sin följande stora offensiv i oblastet Luhansk". Ryssland har företagit sig nya offensiva operationer i riktningen Svatove-Kreminna i Luhansk. Striderna kring Bachmut i oblastet Donetsk har pågått sedan i somras, men de ukrainska styrkorna läge ser alltmer prekärt ut efter att de ryska styrkorna avancerat runt staden.