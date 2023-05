Kanelbulle-nazister och flytande fascism – han är forskaren som intervjuar högerextremister i sin sommarstuga

Född: i Göteborg 1971

Jobbar: Som föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Docent i pedagogik. Disputerade 2018 med avhandlingen Extremisten i klassrummet.

Forskning: Om vitmaktmiljöer. Har intervjuat medlemmar i olika högerextrema organisationer i tre och ett halvt år.

Segerstedtinstitutet grundades 2015 och är ett resurscenter som har i uppdrag att öka kunskapen om förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier och rasistiska organisationer.

Christer Mattsson deltog i det forskarlag som publicerade rapporten When neo-Nazis march on Norwegian streets, you hear a lot of Swedish: Pan-Nordic and transnational dimensions of right-wing extremism.

I den undersökte 13 forskare hur den högerextrema miljön har utvecklats i Norden sedan 1918.

Forskningsprojektet finansierade av Nordiska ministerrådet.

Källa: Göteborgs universitet/Nordiska ministerrådet