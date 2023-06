Tuska arrangeras i Södervik också nästa år

Fredag 30 juni 2023

Gojira, Arch Enemy, Jinjer, While She Sleeps, Avatar, Glenn Hughes, Mokoma, Lost Society, Diablo, Dance With The Dead, Imminence, Blood Incantation, Vended, Foreseen, Galvanizer, Miseria Ultima, Sepulchral Curse, Vansidian, Kouta, Kúru

Lördag 1 juli 2023

VV (Ville Valo), In Flames, Motionless In White, Clutch, Marko Hietala, Haken, Turmion Kätilöt, Memoriam, Butcher Babies, Swallow The Sun, Finntroll, Orbit Culture, Brymir, A. A. Williams, Silver Bullet, Solothus, Dirt, Bob Malmström, Ashen Tomb, Nakkeknækker, Nervebreak, Angles Mortis, Slash The Smile

Söndag 2 juli 2023

Ghost, The Hu, Electric Callboy, Lorna Shore, Delain, Urne, Xysma, Imperial Triumphant, Smackbound, …And Oceans, Vermilia, Dreamtale, Irrational Cause

Källa: Tuska