New York Times: Vapenmöte mellan Kim Jong-un och Putin

De båda ledarna väntas diskutera möjligheterna för Nordkorea att förse Ryssland med mer vapen för att använda i kriget mot Ukraina, uppger källor till tidningen.

Enligt tidningens källor vill Putin att Kim Jong-un skickar artillerigranater och pansarvärnsrobotar till Ryssland, och att Nordkorea i utbyte får avancerad teknik för satelliter och atomubåtar. Kim Jong-un uppges också vilja ha matstöd till sitt utarmade land.

Kim Jong-un, som sällan lämnar Nordkorea, väntas resa i ett bepansrat tåg från huvudstaden Pyongyang till Vladivostok där Putin förmodas ta emot honom.

I staden pågår toppmötet Eastern Economic Forum mellan den 10 och 13 september och eventuellt är det någon gång under dessa dagar som de båda kommer att mötas.

I onsdags i förra veckan varnade Vita huset för att man genom underrättelseinformation kommit över uppgifter om att Putin och Kim Jong-un hade utväxlat brev som rörde ett eventuellt vapenavtal.

Under måndagen, efter The New York Times avslöjande, bekräftade Vita huset att man har uppgifter om att ett samtal mellan Kim Jong-un och Putin väntas i Ryssland, rapporterar AFP.

– Som vi har varnat för offentligt, fortskrider vapenförhandlingar mellan Ryssland och Nordkorea, säger Adrienne Watson, talesperson för USA:s nationella säkerhetsråd.

I onsdags konstaterade Watson att uppgifter tyder på att Rysslands och Nordkoreas samarbete ”utvecklas aktivt”.