Marthaförbundet tipsar: Duka fint för fest

• Grundregeln är att tallrikar placeras i mitten, gafflar till vänster och knivar till höger. Bjuder man på flera rätter placeras förrättsbesticken längst ut från tallriken, besticken för huvudrätten kommer närmast tallriken.

• Dricksglasen läggs ovanför tallriken. Bjuder man på flera drycker under måltiden placeras de i rad från höger till vänster, så att glaset för den sista drycken är längst till vänster. Vattenglasets plats är alltid längst till höger.

• Efterrättsbesticken hör hemma uppe mellan tallriken och glasen.

• Servetten placeras helt enkelt där den passar bäst, till exempel på tallriken eller vid sidan om besticken. Hur man viker den är också helt upp till ens egen kreativitet.

• Har man ont om utrymme vid matbordet är det bättre att ta in bestick och glas efter behov, i stället för att försöka klämma in allting samtidigt. Det är inte heller alls fel att snabbt skölja glas och tallrikar mellan rätter, om man inte har en stor bordsservis.

• Tänk också på att bara några enkla dekorationer kan höja stämningen. Man kommer långt med några ljus, grankvistar eller färggranna band. Testa till exempel att göra en liten minikrans av en ljungkvist, en längre stjälk rosmarin eller av granris. Fäst ändorna med lite blomster- eller ståltråd och avsluta med att knyta en rosett i en julig färg.

Årets Marthaglögg

4–6 portioner

3 st stjärnanis

2 tsk enbär

2 tsk fänkål

1 tsk svartpeppar

1 l svartvinbärssaft (utspädd)

1. Krossa örterna lätt i en mortel, och rosta i en torr panna tills de är aromatiska.

2. Blanda kryddorna och saften i en kastrull. Koka upp och låt sjuda under lock 15 minuter. Ta av värmen och låt stå och dra minst ett par timmar.

3. Sila bort kryddorna och värm upp innan servering.