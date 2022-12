Marthaförbundet tipsar: Marthas smarta jultips

• Stäng av skärmarna och damma av det roliga brädspelet. Lägg på trevlig musik, dags för en mysig spelkväll, alla tillsammans.

• Julstädning är något jag själv för länge sedan förflyttat till våren. Ta det som ett tips.

• Släng inte skinkfettet i vasken. Häll det i en tom mjölkkartong för att stelna och lägg sedan i brännbart eller bioavfall.

• Sänk temperaturen i kylskåpet till +2 grader under julhelgen. Speciellt fisk håller då bättre. Dagarna innan jul är det på sin plats att ”äta ur” förråden och torka av kylen innan all extra mat kommer in.

• Tänk på matens hållbarhet redan när ni äter. Förvaras gravad fisk välförpackad i +2 grader håller det galant 5 dagar. Har den stått framdukad på julbordet i timmar är hållbarheten inte lång. Därför rekommenderar vi att bara duka fram den mängd som vi beräknar gå åt till en måltid och förvara resten i kylskåp tills en annan måltid.

• Sätt eventuella presentpengar och presentkort ämnade för något speciellt ändamål åt sidan eller på ett skilt konto beroende på i vilket format de är. På så sätt blandar du inte ihop dem med din egen ekonomi utan sparar dem för sitt egna ändamål. Annars är det lätt hänt att du handlar havregryn för pengarna som var ämnade för lyx i vardagen.

• Sätt in datum i kalendern för när felköpta presenter ska returneras.

• Minns att det finns ett liv efter jul!

Risgrynsgröt

Ingredienser

3 dl vatten

1 ½ dl risgryn

½–1 tsk salt

1 msk smör

1 bit kanel

7–8 dl mjölk

1–2 msk socker

Så gör du:

Blanda ris, vatten, salt och fett (kan uteslutas) i en tjockbottnad kastrull. Tillsätt eventuellt en bit hel kanel.

Koka under lock i cirka 10 minuter. Späd med mjölken och rör om väl.

Koka upp på nytt och låt gröten svälla under lock på mycket svag värme i cirka 40 minuter. Smaksätt eventuellt med socker.

Foto: Karin Lindroos/Marthaförbundet

Text och recept: Elisabeth Eriksson, Marthaförbundet