Suss Åhman önskar att sexualundervisningen skulle vidga synen på sex och betydelsen av klitoris

Suss Åhman har varit sakkunnig inom sexologi i mer än 20 år, arbetar med sexuell hälsa på Folkhälsan och är utbildad sexualterapeut.

Hennes sommarprat börjar något oväntat under en porrfilmsinspelning i Åbo för några år sedan. Där bidrar hon som åskådare med sin sångröst och sjunger snapsvisan Helan går, för att filmen ska få en lokal förankring. Att hon hamnade där berodde på att hon via jobbet lärt känna en porrfilmsskådespelare, som bjöd in henne till inspelningen.

– Jag tog chansen och var med en semesterdag i juli under cirka tio timmar. De frågade också om jag ville vara med i filmen och äta kräftor, men där gick min etiska gräns.