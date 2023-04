”Det känns i hjärtat att vara Stormskärs Maja”

I regn och blåst i oktober spelades de första scenerna av den kommande storfilmen Stormskärs Maja in på Havsöra, en otillgänglig plats ute i skärgården i Geta på norra Åland. Huvudrollsinnehavaren Amanda Jansson frös så hon skakade, trots att någon i filmteamet ständigt stod redo med en värmefilt.

– Vädret är en välsignelse och en förbannelse. Det är otroligt tacksamt att vara ute på klipporna med vinden i håret. Det är så kallt att du inte behöver låtsas, säger hon i en varm och tom hotellmatsal i Helsingfors ett halvår senare.

I februari–mars tillbringade hon tre veckor i Helsingfors för att spela in filmens inomhusscener i en studio i Hertonäs. Under den tiden hann hon även klämma in en intervju med HBL, efter en lång dag då hon hämtats på hotellet vid halv tiotiden på morgonen för att återvända halvåtta på kvällen. Hon äter en banan och är redo att fotograferas och intervjuas.