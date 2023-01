Så funkar skolhälsovården i välfärdsområdet – skolor lider också av brist på vårdpersonal

– Vi har förberett övergången så omsorgsfullt som möjligt. Vår målsättning har varit att elever och deras föräldrar inte ska märka någon förändring i skolhälsovården nu jämfört med i december. I Västra Nylands välfärdsområde har vi fått överta precis den vårdpersonal som fanns i skolorna före årsskiftet, så allt borde rulla på som förr, säger Mari Ahlström, områdeschef med ansvar för tjänster för barn och unga.

Vårterminen i regionens skolor började måndagen den 9 januari, och skolhälsovårdens övergång från kommunerna till välfärdsområden verkar ha gått bra, åtminstone inom Västra Nylands välfärdsområde.

– Skolornas verksamhet har börjat i dag, men det har varit väldigt tyst på den fronten. Ingen har varit i kontakt med mig från någon skola, vilket är ett bra tecken. Då verkar alla system fungera som de ska, säger Mari Ahlström när HBL ringer upp henne omkring lunchdags på måndagen.

Wilma fungerar som förr

Det har alltså inte skett någon märkbar förändring i skolhälsovården vid årsskiftet. Skolhälsovårdaren finns rent fysiskt kvar i skolan, även om vårdpersonalen nu administrativt hör till välfärdsområdet.

– Kommunerna har förhållit sig positiva till att ge skolhälsovården begränsad åtkomst i Wilma, vilket är viktigt speciellt med tanke på kommunikationen mellan hemmen och skolan. Föräldrarna kan fortsättningsvis ta kontakt med skolsköterskan, kuratorn och skolpsykologen via Wilma, säger Mari Ahlström.

Däremot kommer vårdpersonalen inte åt bedömningen av elevernas prestationer eller vitsord i enskilda ämnen. Wilma används endast för att hålla kontakten.

Störst brist på skolpsykologer

Samma brist på vårdpersonal som råder i samhället i övrigt finns också inom skolvärlden.

– Vi har samma personalsituation inom skolhälsovården nu som före årsskiftet, vi har inte gjort några nyanställningar nu. Störst är bristen på skolpsykologer, där är ungefär 10–15 procent av tjänsterna lediga. Bäst är tillgången på skolkuratorer, och skolhälsovårdarna ligger någonstans däremellan dessa två yrkesgrupper, säger områdeschefen.

Är läget likadant i svenskspråkiga skolor som på finska sidan?

– Vi har inte fäst någon större uppmärksamhet på språkfrågan just nu, utan ser här i början till hur väl vi kan erbjuda de vårdtjänster som behövs i skolorna. När vi ser hur arbetet i välfärdsområdet kommit i gång ska vi ta en närmare titt på vilka tjänster som måste utökas. Just nu jobbar vi med de resurser som vi har fått överta från kommunerna, säger Mari Ahlström.

Hon medger ändå att bristen på skolpsykologer kan kännas värre i svenska skolor, då volymerna är så små.

– På svenska sidan har vi färre elever och därmed färre tjänster, så även en ledig skolpsykologtjänst kan kännas som en stor brist, säger Mari Ahlström.

Hon har just nu inte tillgång till siffror på antalet tjänster inom skolhälsovården i Västra Nylands välfärdsområde, men lovar att återkomma till problemet med personalbristen i ett senare skede, efter övergången. Just nu fokuserar välfärdsområdet på att all nuvarande vårdpersonal ska få sin lön utbetald på rätt dag.