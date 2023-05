I dag kan trafiken gröta till sig – inga bilar, fotgängare eller cyklister på viktig del av Norra Esplanaden

President Sauli Niinistö har bjudit in de nordiska statsministrarna till Helsingfors under onsdagen. Statsministrarna besöker presidentslottet och därför kommer polisen att spärra av all trafik som går på Norra Esplanaden utanför slottet och stadshuset.

Gatan är stängd för både fordon, cyklister och fotgängare på avsnittet mellan Katarinegatan och strax efter Högvaktstorget mellan klockan 10 och klockan 20 på onsdagen.

Det här innebär också att det inte går att köra in till Norra Esplanaden från varken Helenegatan, Mariegatan, Sofiegatan, Skatuddskajen, Kanalgatan eller Norra kajen.

Trafiken på Södra Esplanaden fungerar normalt.

Den blå linjen visar den rutt som bilarna kan ta från Norra kajen söderut. Den gröna linjen igen berättar vilken väg bilarna kan ta för att komma in på Norra kajen. Den röda linjen visar hur dem som vill in eller ut från Skatudden ska köra. De svarta linjerna markerar platser där trafiken är avstängd.

De här förändringarna gäller:

• Från Norra kajen kan man gå och cykla till centrum via Katarinegatan.

• Från Norra kajen kan man ta sig till centrum med bil via Alexandersgatan och därifrån till södra Helsingfors och Olympiaterminalen via Unionsgatan.

• Passagen via Mariegatan och Högvaktstorget till Skatudden är avstängd. Till Skatudden och Skatuddens terminal kommer man via Norra kajen direkt till Kanalgatan.

• Från Södra Esplanaden, Södra kajen och Olympiaterminalen når man Norra kajen längs rutten Fabiansgatan–Alexandersgatan.

• Personbilar på väg till Olympiaterminalen rekommenderas köra via Fabriksgatan.

• Den tunga fordonstrafiken från Olympiaterminalen dirigeras längs rutten Norra Esplanaden–Lönnrotsgatan–Sandviksgatan– Sandvikskajen.

Den gula och bruna linjen visar var fotgängare och cyklister kan röra sig medan en stor del av Norra Esplanaden är avstängd.

Man ska också förbereda sig att det kommer att röra sig flera korteger i huvudstadsregionen. De orsakar tillfälliga avbrott i trafiken, särskilt i centrum av Helsingfors.

Polisen kommer också att ha luftfartsverksamhet under besöket och det kan uppstå bullerstörningar.

Ingen privatbåt

Torgförsäljningen på Salutorget påverkas även av besöket. Den har flyttat närmare Havis Amanda. Färjan till Sveaborg går också undantagsvis från Skatudden, på platsen där servicefärjan brukar avgå.

Den som eventuellt hade tänkt komma med sin egen båt till Södra hamnen bör tänka om. För det kommer inte att vara möjligt under statsministrarnas besök. Det är bara kryssningstrafiken till Olympiaterminalen och Skatuddens terminal som inte påverkas.

Under dagen kan det förekomma avvikelser i spårvagnsturerna.

”Jag rekommenderar varmt att undvika bilkörning i stadskärnan eller att åtminstone reservera tillräckligt med tid för färden. Kortegerna kan orsaka tillfälliga avbrott i trafiken. Vi hoppas på förståelse och tålamod av stadsborna i fråga om den tillfälliga omdirigeringen av trafiken”, säger överkommissarie Dennis Pasterstein vid Helsingforspolisen i ett pressmeddelande.