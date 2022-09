Insändare: Missnöjet växer mot World Economic Forums planer

Edward Mogstad efterlyser (HBL 31.8) mera ljus runt World Economic Forum (WEF) och Young Global Leaders, som bland annat statsminister Sanna Marin och finansminister Annika Saarikko har samröre med. Många har redan länge önskat en bred debatt om dessa organisationer, och vartåt Finland och vår demokrati är på väg.

WEF, ursprungligen European Management Forum, grundades i Schweiz 1971 av Klaus Schwab. WEF är ett familjeföretag i vars styrelse en familjemedlem alltid skall sitta. Det har en omsättning på fem miljarder dollar. Det är starkt sammankopplat med de multinationella finansbolagen Vanguard och BlackRock. Schwab, som skrivit boken The Great Reset, har med sin organisation fått ett starkt fotfäste i en stor del av världens regeringar.

WEF bjuder in unga, lovande politiker och utbildar dem. De tillhör gruppen ”Young Global Leaders”. I denna grupp finns Alexander Stubb, Boris Johnson, Justin Trudeau, Mark Rutte, Mario Draghi, Jacinda Ardern, Emmanuel Macron med flera. Flera finländska politiker, bland annat Li Andersson och Eva Biaudet har deltagit i WEF:s sammankomster, som oftast hålls i slutna rum utan transparens för omvärlden. Ungdomar runt om i världen som lobbar för WEF kallas ”Global Shapers”. Greta Thunberg är en av dem.

Schwab har i intervjuer skrutit över hur WEF lyckats nästla in sig i många länders regeringar. Han har sagt ”We penetrate the cabinets”. Hur är det möjligt att denna privata organisation lyckats tillskansa sig så mycket världspolitiskt inflytande att dess agenda nu blivit hela världens? WEF talar öppet om en världsregering (New World Order), en världsbank, The Great Reset, Build Back Better, Agenda 2030 (globala mål för hållbar utveckling), Agenda 21 och så vidare. Man strävar efter att vi ska leva i en värld där vi ingenting äger, men ändå är lyckliga. Landsbygden skall avfolkas och alla skall ha en digital identitet.

WEF är en ekonomiskt stark, bred och djup lobbyorganisation, som har en tidshorisont på 50-100 år för sina mål. Agendan pekar mot, trots att det inte finns några offentliga dokument för denna, att uppnå global makt och kontroll, samt att minska befolkningsmängden. Detta skall uppnås steg för steg. Frågan blir – är det denna värld vi själva valt och är det denna livsmiljö vi vill lämna över till våra barn och barnbarn?

Det förefaller som om människans naturliga och jordnära förhållande till livet kan upphöra om dessa idéer framskrider. Kan människans enastående potential tillvaratas under en dylik regim? Klaus Schwabs nära medarbetare och högra hand, Yuval Noah Harari, författare till böckerna Homo Sapiens och Homo Deus, har utvecklat intressanta framtidsutsikter, där han för fram människan som en onödig varelse. Varför har det inte förts en öppen diskussion om dessa världsomvälvande scenarier och om deras direkta och indirekta följder – demokratins nedmontering och upphörandet av länders nuvarande suveränitet?

Eftersom det tänkta systemet för mången ter sig som tyranniskt och dystopiskt måste vi kritiskt och öppet nu diskutera vad mänskligheten i framtiden på gott och ont står inför i det praktiska livet. Det handlar om fullständig kontroll av människor. Ingenting ska längre vara personligt. Detta leder till allvarliga integritetsintrång. Ett digitalt pass möjliggör ständig övervakning. Det ser dock ut som om opinionen växer i världen mot The Great Reset och dess agenda. Ett folkligt missnöje med stora demonstrationer breder nu ut sig i världen. Det ser ut som om WEF inte längre klarar av att hemlighålla sina avsikter.

Anne-Charlotte Söderström

Anna-Maria Niskanen

Lasse Örsäter

Peter Danielsson, Raseborg