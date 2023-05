Insändare: Fredsrörelsen tar visst ställning mot kärnvapen

Den okände von Wright som filosoferna Joel Backström och Thomas Wallgren ansvarat för. Det som jag fastnade för i artikeln var egentligen inte något gällande von Wright, trots att hans sympatier för fascismen var beklämmande att läsa om. I lördagens HBL ( 27.5 ) ingick en intressant artikel om en nyutkommen boksom filosoferna Joel Backström och Thomas Wallgren ansvarat för. Det som jag fastnade för i artikeln var egentligen inte något gällande von Wright, trots att hans sympatier för fascismen var beklämmande att läsa om.

Men det som jag fäste mig vid i artikeln var ett uttalande av Thomas Wallgren där han säger ”Jag anser att fredsrörelsen gör ett stort misstag om man säger att det inte är läge att vara emot Natos kärnvapendoktrin just nu”. Det är oklart för mig vad Thomas Wallgren hänvisar till. Jag har en annan bild av, i alla fall den finländska, fredsrörelsens ställningstaganden.

De två största fredsorganisationerna i vårt land, Finlands Fredsförbund och Fredskämparna samt Kvinnor för Fred, arrangerade i början av maj ett mycket välbesökt diskussionstillfälle på Arbis (festsalen var överfull) under rubriken Ett tryggt Finland utan Nato och kärnvapen, där det framgick att intresset för frågan är stor och viljan att agera även finns.

En grupp kvinnor har bildat Kvinnor i svart (womeninblack.org), som bland annat motsätter sig kärnvapen och vill verka för att Finland ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbuds avtal (Treaty on the, Prohibition of Nuclear Weapons).

I januari i år tillsattes en så kallad kärnvapenuppföljningsgrupp av Finlands Fredsförbund, Läkares sociala ansvar (LSV), Teknologia elämää palvelemaan (TEP) och Pugwash Conferences on Science and World Affairs, organisationer som bevakat och bevakar kärnvapenfrågor internationellt.

Gruppens mandat är, att ur ett expert perspektiv, bedöma kärnvapnens roll och de säkerhetsrisker som är förknippade med dem gällande finländskt Natomedlemskap och att analysera hur Finland som Natomedlem hanterar, tar ställning till och agerar i kärnvapenfrågor. Medlemmar är: Tarja Cronberg, Jaakko Ellisaari, Tytti Erästö, Kati Juva, Mika Kerttunen, Claus Montonen, Juha Pyykönen, Erkki Tuomioja, Katariina Simonen, Juha Vuori och Raimo Väyrynen.

Uppföljningsgruppen publicerade förra veckan sin första rapport Finland och utmaningarna i kärnvapenpolitiken Rapporten indelas i fyra kapitel som behandlar kärnvapens värld, kärnvapen och Nato, Finlands ställningstagande och rekommendationer. Jag föreslår att alla som är intresserade av att lära sig lite mer om kärnvapenfrågan i anslutning till Finlands Natomedlemskap bekantar sig med rapporten. Finns på https://sites.google.com/view/ydinaseseuranta/etusivu . Saklig information behövs för att människorna ska kunna bilda sig en uppfattning om faran med kärnvapen. Möjligheterna att överleva ett kärnvapenkrig finns inte.

Marianne Laxén, Fredsaktivist, viceordförande i Finlands Fredsförbund