På cykel ut ur krigets Ryssland

TORFJANOVKA Uppför backen strävar en man på en röd liten cykel. Han har en omfångsrik ryggsäck på ryggen. Det står helt klart att cykeln, i motsats till ryggsäcken, inte är avsedd för långfärder. Oleg, 35, bekräftar att det är en hopvikbar hoj som man kan ha med sig på segelbåtar.

– Det var mitt enda sätt att komma över gränsen till Finland. Jag hade inga andra transportmedel, säger han.

Det är förbjudet att passera gränsen mellan Ryssland och Finland till fots – man måste göra det i ett fordon. Men det är ytterst sällan någon cyklar över gränsen, sist förekom det under coronapandemin. För övrigt åker folk buss och bil. Nu är dock alla bussar överfulla, i all synnerhet sedan Putin förra veckan meddelade att Ryssland mobiliserar reserven. Därefter gick Finland ut med att man snart stänger gränsen för ryska medborgare med turistvisum.

För den som snabbt måste komma över gränsen är cykeln det enda alternativet.

Under HBL:s besök i Torfjanovka, det ryska gränsområdet mot Finland som gränsar mot Vaalimaa, ser vi på tjugo minuter tre unga män som cyklar mot Finland. En vill inte tala med oss alls, två går med på att bli intervjuade men säger att deras resa till Finland inte har något med mobiliseringen att göra.

– Jag tror inte att militären behöver mig. Jag har inte ens avlagt värnplikt och jag har inte en utbildning som passar dem, säger Oleg. Han jobbar på forskningsavdelningen på ett hydroteknologiskt företag.

Hur länge han tänker stanna i Finland vet han inte.

– Några veckor, kanske en månad. Allt beror på situationen. Det är väldigt oklart vad som sker just nu, säger han.

Några hundra meter före första vägbommen träffar vi Stepan, 42, som lastar ut två cyklar ur en bil. Tillsammans med en väninna ska de cykla över.

– Jag förstår inte varför Finland stänger gränserna. De ryska turisterna har inte gjort Finland något ont, tvärtom. De konsumerar och bor på hotell, de lämnar pengar i Finland. De följer lagen, säger Stepan.

Stepans väninna skrattar högt.

– Och hamna i fängelse, säger hon.

– Jag tycker inte det är min sak att protestera, säger Stepan. Den här frågan måste diplomaterna lösa. Själv är jag ingen militär. Jag har inget att göra med vad ledningen i mitt land sysslar med. Jag är en liten människa.

För att understryka vad han säger visar Stepan med handen hur liten han är. Det är ett vanligt argument i Ryssland när människor vill bevisa att de inte kan påverka något – man är för liten och svag.

Är du orolig för mobiliseringen?

– Visst är jag orolig. Det enda vapen jag någonsin har hållit i min hand är en kökskniv. Jag känner stress sedan beskedet kom. Jag vill inte kriga. Det är en tragedi när folk dödar varandra.

Stepan upprepar en gång till att ”diplomaterna” måste lösa problemet. Sedan hoppar han upp på cykeln och rullar ner mot gränsbommen.

Stepan och hans vän ser inte möjlighet att protestera mot kriget. Hur länge de kommer vistas i Finland vet de inte ännu.



Under söndagen var bilkön på ryska sidan in till Finland flera hundra meter lång. Måndag förmiddag är det knappt någon kö alls.

Däremot är kön till gränsen mot Georgien flera kilometer lång. Enligt rapporter på Moscow Times Telegramkanal har situationen vid gränsövergången Verchnij Lars blivit så kaotisk att Ryssland har sänt in soldater och trupptransportfordon.

Allt tyder på att den så kallade ”partiella mobiliseringen” som Putin aviserade förra veckan inte alls är partiell. Precis som väntat verkar den främst vara riktad mot regionerna, där Kreml räknar med att motståndet ska vara svagare än i Moskva och Sankt Petersburg.

Men protesterna sprider sig. I Rjazan satte en tvångsmobiliserad eld på sig själv då han skulle föras in i bussen för att transporteras vidare. Utanför Irkutsk gick en 25-årig man in i militärkommissariatet och sköt ner jourhavande tjänsteman, som just nu ligger på intensiven. I Dagestan demonstrerade i söndags hundratals personer i Machatj-Kala mot mobiliseringen.

Den dagestanska motståndsrörelsen använder slagord som ”Kaukasien är inte Ryssland”. Poliserna som försöker skingra protesterna kallas ”Jermolovs tjänare”. Aleksej Jermolov var en avskydd rysk generalguvernör över Transkaukasien i början av 1800-talet. Kaukasierna identifierar sig med andra ord snarare med ukrainarna än med ryssarna.

Nu kräver en medlem av ryska federationsrådet att Ryssland ska förbjuda män i stridsför ålder att resa ut ur Ryssland. Den oberoende ryska nyhetssajten The Bell skriver på sin Telegramkanal att flygplatserna i Moskva redan har fått listor på personer som är inkallade. Flera oberoende medier rapporter om att ryska män som har försökt lämna landet blivit stoppade på gränsen.