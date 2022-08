Taiwan anklagar Kina för simulerat anfall – stormakten inleder ny militärövning

USA:s representanthus talman Nancy Pelosi besökte tidigare i veckan Taiwan under en rundresa i Asien. Kina har under veckan satt in stridsflyg och stridsfartyg i stora övningar nära Taiwan där man även använt skarp ammunition. Mobiliseringen beskrivs som ett svar på talman Pelosis besök i Taiwan, som Kina anser som sitt eget territorium.

Taiwans militär säger i ett uttalande att man på lördagen observerat flera kinesiska flygplan och fartyg i Taiwansundet, och säger att man tror att de simulerade en attack mot huvudön. Kinesisk militär har släppt en video där en pilot i flygvapnet flyger nära Taiwan och filmar örikets kust och berg.

Beijing har sagt att militären kommer att hålla en övning med skarp ammunition i en sydlig del av Gula havet, mellan Kina och den koreanska halvön, mellan lördag och 15 augusti.

Omfattningen av Kinas övningar har lett till skarp kritik från USA. Vita Huset kallade på fredagen upp Kinas ambassadör i Washington för att tillrättavisa honom.

Som svar på Nancy Pelosis Taiwanbesök drog sig Kina på fredagen ur en serie planerade samtal med USA kring bland annat samarbete i klimatfrågan.