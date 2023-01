Åborevolutionär blev offer för Stalins terror

Fackbok Annvi Gardberg & Matias Kaihovirta: Brandtal för världsrevolution – Allan Wallenius och hans röda resor. SFV:s biografiserie nr 21, 2022. 352 sidor

Allan Wallenius (1890–1942) var en av de många ledande röda i Finland 1918 som föll offer för Stalins terror. Han var född i Dragsfjärd, blev socialist redan under skoltiden i Åbo och hörde till kretsen kring Åbotidningen Arbetet, som hade en central roll under det oroliga året 1917 och inbördeskriget följande år. Sedan tvingades han i landsflykt och verkade bland annat i Sverige, Schweiz och USA samt framför allt i Sovjetryssland, huvudsakligen i den kommunistiska internationalen Kominterns tjänst. På 1930-talet blev han arresterad, dömdes till fängelse 1938 och dog i fängelset 1942.

Pol.mag. Annvi Gardberg och fil.dr Matias Kaihovirta har skrivit en läsvärd biografi över Allan Wallenius, som vid sidan av ålänningen Eyolf Mattsson hörde till det fåtal svenskspråkiga finländare, som nådde en betydande ställning i den sovjetiska hierarkin. Wallenius var bland annat Kominterns bibliotekarie, den finska kommunistledaren Otto Wille Kuusinens sekreterare samt lärare och föreståndare för Leninskolans skandinaviska avdelning.

Under studietiden i Helsingfors i början av 1910-talet var Wallenius med om att tillsammans med några andra åboländska studenter grunda den socialistiska tidskriften Till Storms!. Till dem hörde Fredrik Valros och Egidius Ginström, som senare skulle bli framstående journalister i borgerliga tidningar, Valros bland annat Svenska Pressens chefredaktör och Ginström chefredaktör för Hufvudstadsbladet.

Det revolutionära Åbo

Arbetarrörelsen i Åbo var 1917 radikalare än i andra större städer och finlandssvenskarna i kretsen kring Arbetet hade en central roll. Radikalismen yttrade sig i en lokal generalstrejk i maj och de så kallade smörkravallerna i augusti. Wallenius arbetade då på Åbo stadsbibliotek och medarbetade i Arbetet. Ännu vid det laget tog han avstånd från våld och föredrog valsedeln och den parlamentariska demokratin som medel.

På hösten drogs Wallenius dock alltmer med i den revolutionära rörelsen. I slutet av november valdes han in i stadens revolutionära kommitté. Under storstrejken den månaden innehades makten i Åbo i praktiken av socialisternas milis. Den leddes av ytterligare en svenskspråkig socialist William Lundberg, som under inbördeskriget följande år ansågs vara Åbos diktator.

Wallenius blev under upproret postkommissarie i Åbo. Han utsågs sedan att som den röda regeringens representant resa till Skandinavien för att etablera diplomatiska kontakter. Han lyckades dock komma bara till Åland och tvingades åka tillbaka till Åbo. Därefter gjorde han ett nytt försök att nå Skandinavien via Murmansk, men det misslyckades också. Hans vistelse i Murmansk räddade honom från det öde, som hans röda kamrater råkade ut för. Då William Lundberg och andra röda ledare i Åbo försökte fly blev de gripna i Nyland och avrättades i maj på Sveaborg.

I onåd

Som Komintern-funktionär ägnade sig Wallenius främst åt att angripa dem som inte följde den rätta läran, alltså Kominterns linje, i bland annat Sverige och USA. Någon originell tänkare var han inte. Något ligger det i Fredrik Valros karakteristik av sin forna ideologiska frände: han sysslar med ”oblygt broschyrplagiat, nattstånden revolutionsdricka och uppstyltat ihåligt manifestpatos”. Eller i den tidigare kommunisten och sedan världsberömda medicinska forskaren ålänningen Erik Jorpes bedömning: ”monoman sovjetprisare”. Typiskt var att Wallenius beundrade Leon Trotskij men fördömde honom för att rädda sitt eget skinn.

Själv skulle Wallenius falla i onåd i mitten av 1930-talet, då han först degraderades från föreståndare till lärare i partiskolan, sedan avskedades, arresterades och ställdes inför rätta samt dömdes till fängelse. Wallenius reaktion var ödmjukhet.

Det finns inga egentliga källor för hur han tänkte i sitt stilla sinne sedan han blivit brännmärkt och dömd. Gardberg och Kaihovirta refererar arresterade tyska kommunisters brev, där dessa ser bara ett rationellt argument för sin arrestering: det måste finnas fientliga element inom NKVD (KGB:s föregångare), en fiende inom systemet. Stalin ansåg de vara oskyldig. Författarna antyder på det sättet att Wallenius eventuellt tänkte på samma sätt, men något bevis för det finns inte.

Man skulle kanske tro att samma sturskhet som gjorde honom till revolutionär socialist skulle ha fått honom att inse att Stalins Sovjet på intet sätt kunde motsvara hans ursprungliga ideal. En av de få finska kommunister, vars uppstudsighet dokumenterats, är Hanna Malm, FKP-ledaren Kullervo Manners hustru. Det hjälpte naturligtvis inte att vara uppstudsig, men inte heller de som ödmjukt erkände sin ”skuld” räddades.

Boken är förtjänstfullt objektiv. För författarna är Wallenius varken hjälte eller bov.

Leninistisk poet

Allan Wallenius var också skönlitterär författare, men de dikter som återges i boken är närmast agitatoriska. Sin diktsamling I järnhälens tid (1925) betecknar han själv som den första leninistiska diktsamlingen i världen.

Boken är förtjänstfullt objektiv. För författarna är Wallenius varken hjälte eller bov. Händelserna beskrivs kronologiskt utan särskilda avsnitt för till exempel Wallenius kvinnoaffärer eller hans författarskap. Det är säkert en fungerande lösning.

I förordets första mening ställer Gardberg och Kaihovirta frågan varför de skrivit en bok om Allan Wallenius och svarar att hans liv är en spännande berättelse. Men framför allt är boken en utomordentlig skildring av en märklig period i Finlands och arbetarrörelsens historia. Man kan naturligtvis diskutera Wallenius betydelse och undra varför till exempel William Lundberg inte fått någon biografi.

Till bokens förtjänster hör också det omfattande bildmaterialet.