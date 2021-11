19-åriga rapparen Lucas Kihlman spelade in hitlåt på midsommarafton: "Jag har fler ögon på mig nu"

Ålder: 19 år.

Från: Munksnäs i Helsingfors.

Familj: Finlandssvensk pappa och amerikansk mamma.

Känd som: Averagekidluke.

Jobbar som: Artist och personlig assistent.

Gör på fritiden: Spelar basket, hänger med kompisar och familjen

Producerar: Främst rapmusik.

Aktuell med: Låten Samma gamla vanliga – Remix. Släpper sitt första album nästa år med Warner Music Finland.

Låtar: Promised Neverland, On god, For No Reason, Wrote a Song.